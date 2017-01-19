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    Чрезвычайная экологическая ситуация во Львове. Заявление Садового

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    Мусорная эстафета. Львов, Николаев, Тернополь, Днепр (201)

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    Как заявил львовский градоначальник, перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили, что имеют очень серьезные проблемы с вывозом мусора. Садовый считает, что ситуация может приобрести международные масштабы.
    Facebook Андрея Садового

    Во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации, заявил в своем видео обращении мэра города Андрей Садовый.

    Свалка на Волхонском шоссе в Ленинградской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мусор раздора. Во Львове активисты схлестнулись с мэром Садовым

    "С утра прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города и мы официально сообщили государственным органам о том, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации", — заявил Садовый.

    По его словам, все перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили, что имеют очень серьезные проблемы с вывозом мусора.

    Садовый также обратился к международным экологическим организациям, городам-партнерам за рубежом и посольствам иностранных государств с информацией о ситуации, которая сложилась и с просьбой о помощи.

    "Потенциальный экологический кризис может обрести международный характер, а ее последствия могут почувствовать жители соседних государств", — заявил мэр Львова.

    По словам Садового, город 8 месяцев "находится в мусорной блокаде" и ждет помощи от центральной власти, а критическая ситуация обусловлена "принципиальной позицией" партии "Объединение "Самопомич" в парламенте по вопросам особого статуса Донбасса и выборов на неконтролируемых территориях.

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    "У меня нет никаких полномочий, ни желания торговать интересами страны даже в таких чрезвычайных условиях, созданных для Львова. Поэтому я буду действовать в пределах полномочий и компетенций, которыми наделен мэр Львова", — заявил он.

    Напомним, 30 мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека. 

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    Мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.

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