Золотарев о зависимости политического будущего Садового от мусора Львова

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Львов продолжают будоражить "мусорные" проблемы: по словам мэра Андрея Садового, Львов уже восемь месяцев находится в мусорной блокаде. Накануне он отметил на брифинге, что часто грузовики с львовским мусором в других областях останавливает полиция и сопровождает назад во Львов, чтобы они не могли выгрузить отходы на полигонах.

Садовый отметил, что, если такая ситуация сохранится, спресованный в брикеты мусор из Львова могут начать вывозить в другие страны – в частности, в Польшу.

При этом накапливание мусора в городе грозит Львову экологической катастрофой, а городской голова обвиняет государственные власти в полном "игнорировании кризиса и в откровенном саботаже, переходящем границы здравого смысла".

Понесет ли Садовый административную и политическую ответственность за мусорные проблемы Львова? На эти вопросы в интервью РИА Новости Украина ответил политолог, директор аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

– Административная ответственность вряд ли пугает Садового – теперь за неоформленного работника можно раскошелиться на сумму в 12 тысяч долларов, в то же время как за какие-то административные погрешности мэра – смехотворные суммы штрафов. Я думаю, это его абсолютно не пугает.

Другое дело, если там будут выявлены какие-то уголовные аспекты свалки в Грибовичах, поскольку было достаточно много времени разобраться с этой гигантской, мега-свалкой в Грибовичах, но, очевидно, она была коммерчески выгодна городской власти, именно поэтому вопрос не решался долгие годы.

У Садового было время, чтобы сдвинуть эту проблему с мертвой точки. Если это будет выявлено, то, действительно, можно будет говорить об ответственности. Тем более, мэр не защищен иммунитетом, можно будет говорить о каких-то более серьезных последствиях.

Ну а административные меры не пугают мэра – премьер и президент его снять не могут, он избран горожанами.

А какими могут быть политические последствия для Садового?

– Они могут быть фатальными. Мы и так уже видим, что его президентские амбиции оказались погребены под тоннами мусора грибовичской свалки, а Львов, как туристическая и кулинарная столица Украины, теперь ассоциируется как мусорная столица Украины, откуда во все концы страны отправляется мусор.

Тем более, периодически эту тему оживляют, не без внешних усилий. Последний вброс – о том, что львовский мусор поедет в Польшу… Это безусловно вброс.

То есть "мусорной" темой пользуются? 032.ua Во Львове уже не знают, куда девать мусор и Садового

– Пользуются ли в Киеве этой ситуацией? Безусловно, пользуются. Потому что очень благодатная тема для минусовки львовского мэра и принуждения его к примерному политическому поведению.

Тем более, что половина фракции "Самопомощи" ориентирована так или иначе на него. А сейчас, когда каждый штык на счету, очень важно в нужном направлении отформатировать "Самопомощь".

Поэтому ситуация будет продолжаться, но последней палочкой-выручалочкой для Садового может стать "Самопомощь". Как ни странно, в отличие от президенского рейтинга, "Самопомощь" демонстрирует пока стабильный рейтинг, он не рухнул. В этой ситуации возможно это станет спасательным кругом для Садового – это в лучшем для него случае.

В худшем – ситуация с мусором окончательно поставит на нем крест не только как на всеукраинском политике, но и как на львовском городском голове. И тогда на смену ему придет какая-то другая фигура. Поскольку репутационные издержки, мы видим, для Садового оказались колоссальны.

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