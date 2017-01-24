наверх
24.01.201718:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.29+ 0.12
  • USD27.33- 0.10
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Как Геращенко попал в скандал, а потом оскандалился еще больше

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (335)

    (обновлено: )30131
    Народный депутат Антон Геращенко продолжает утверждать, что чудом избежал убийства, организованного агентами из России. Если верить Геращенко, за ним охотились матерые диверсанты со спецподготовкой.
    Антон Геращенко
    УНИАН

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина 

    Не дожидаясь окончания расследования по задержанным двум украинцам, которые якобы готовили покушение на депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко и которое сорвали доблестные сотрудники СБУ, нардеп сам распутал замысел иностранных спецслужб, направленный на дестабилизацию ситуации Украине в целом. 

    Бойцы невидимого фронта

    На пресс-конференции в понедельник, проведенной не где-нибудь, а в Министерстве внутренних дел, к которому Антон Геращенко имеет косвенное отношение, нардеп заявил, что попытка покушения на него — это одно из звеньев работы специального диверсионно-террористического центра, созданного на территории РФ. Где подготовлено 50 бойцов. 

    "Попытка покушения на меня, которую предотвратила СБУ, является лишь одним из звеньев работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории России, который ничем не отличается от Исламского государства. Которому поставлена задача работать исключительно с гражданами Украины с криминальным прошлым, промытыми российской пропагандой мозгами, как правило, которые ненавидят нашу страну, устраивать преступления на территории нашей страны", — заявил Геращенко на пресс-конференции в МВД.

    По данным Геращенко, подготовленные лица уничтожают, взрывают, убивают людей на территории мирной Украины.

    Антон Геращенко
    Украинское фото
    Соцсети обсудили обиду Геращенко на мнение людей

    "На территории России зимой 2016 года была отобрана группа из 50 человек — резко антиукраински настроенных. Все они — граждане Украины. Российские спецслужбы отобрали их для подготовки на территории одной из областей Украины. Их обучали слежке, стрельбе, проверяли психологическую готовность к совершению терактов и диверсий на территории Украины", — рассказал Геращенко.

    Как заверил Антон Геращенко, следователи убеждены на 99,9%, что убийство журналиста Павла Шеремета готовили представители этого центра. И, если бы не сотрудники СБУ, он бы погиб так же, как и журналист. Правда, как признался Антон Геращенко, он не располагает сведениями, кто конкретно стоит за организацией  диверсионного центра. Но из 50 диверсантов украинские правоохранители уже якобы задержали троих — по двум делам. 

    Читайте также: Покушения на намерения. Соцсети об инциденте с Геращенко

    "Сейчас Нацполицией и СБУ задержаны трое людей — граждан Украины, ранее судимых. Один был задержан в ноябре за убийство Ивана Мамчура (сотрудника СИЗО в Ровенской области, застреленного в сентябре 2016 года возле дома — Авт.), двое задержаны за попытку организации моей ликвидации. Но это лишь исполнители, это расходный материал. Сейчас от них открещиваются. Но мы знаем отдельных лиц из российских спецслужб, возможно, они попадут в международный розыск", — сообщил Геращенко. 

    Криминальные агенты

    Но и это еще не все. По данным нардепа, криминальную ситуацию в стране расшатывают специально подготовленные и заброшенные в Украину диверсанты, бывшие террористы из "15-й интербригады" ДНР, разгромленной летом 2015 года под Марьинкой. 

    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
    Соцсети
    Геращенко и его покушение: лучшие фотожабы

    "Летом 2016 года на территории западных областей Украины начался внезапный всплеск ограблений автомобилей. Люди останавливали машины на заправках, в достаточно видных местах. Бандиты нападали, резали колеса, разбивали стекло, забирали барсетки. В результате оперативных мероприятий было установлено 15 фигурантов, которые оказались бойцами так называемой "15-й интербригады" ДНР, которую разгромили ВСУ в июне 2015 года в Марьинке. Когда они оказались в СИЗО в Ровно и поняли, что вокруг очень патриотично настроенные люди, они решили сотрудничать со следствием и рассказали, что после разгрома "интербригады" их собрали, вывезли в Подмосковье, предложив им вернуться в Украину с семьями и способствовать дестабилизации ситуации в государстве — воровать, грабить и так далее. Их связь с ФСБ задокументирована. Для всех задач выбирали граждан Украины, ранее судимых, с пророссийскими настроениями", — рассказал Геращенко.

    Завербованные в России граждане Украины с пророссийскими взглядами получили задание дестабилизировать ситуацию в Херсонской области поджогами и распространением информации о них. В частности, по словам Геращенко, именно российские агенты подожгли под Новый год квартиру мэра Херсона Владимира Миколаенко. Кроме того, в Херсоне планировались поджоги жилищ руководителя благотворительного еврейского фонда, председателя городского Меджлиса, представителя "Батькивщины молодой", нардепа от "Батькивщины" Юрия Одарченко, помощника нардепа Рефата Чубарова.

    Сейчас агенты задержаны и признались в совершенных и запланированных поджогах. 

    СНБО о новой фазе гибридной войны

    Секретарь СНБО Александр Турчинов после предотвращения покушения на Геращенко, заявил, что российские спецслужбы перешли в новую фазу гибридной войны в Украине – к политическому терроризму.

    Антон Геращенко
    УНИАН
    О чем говорит страна: а было ли покушение на Геращенко?

    "Предварительная информация позволяет утверждать, что покушение было связано с его профессиональной деятельностью и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины", – со ссылкой на Турчинова передает пресс-служба СНБО. 

    Турчинов отметил, что это не единственный случай организованной российскими спецслужбами террористической деятельности на украинской территории, который расследуют сотрудники СБУ и Нацполиции. По его словам, для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, которым ставится задание ликвидировать политических, общественных деятелей, представителей СМИ "с целью нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность украинцев оказывать сопротивление военной агрессии РФ".

    Ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности Турчинов возложил на "политическое руководство РФ, превратившее свою страну в центр мирового терроризма". 

    Собственно, мало кто из граждан Украины верит в то, что кто-то собирался убить народного депутата Антона Геращенко. Народ уверен, что это все придумано.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Активисты заблокировали проезд по Одесской трассе в Киеве
    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине
    Антон Геращенко
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения