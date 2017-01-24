Как Геращенко попал в скандал, а потом оскандалился еще больше

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Не дожидаясь окончания расследования по задержанным двум украинцам, которые якобы готовили покушение на депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко и которое сорвали доблестные сотрудники СБУ, нардеп сам распутал замысел иностранных спецслужб, направленный на дестабилизацию ситуации Украине в целом.

Бойцы невидимого фронта

На пресс-конференции в понедельник, проведенной не где-нибудь, а в Министерстве внутренних дел, к которому Антон Геращенко имеет косвенное отношение, нардеп заявил, что попытка покушения на него — это одно из звеньев работы специального диверсионно-террористического центра, созданного на территории РФ. Где подготовлено 50 бойцов.

"Попытка покушения на меня, которую предотвратила СБУ, является лишь одним из звеньев работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории России, который ничем не отличается от Исламского государства. Которому поставлена задача работать исключительно с гражданами Украины с криминальным прошлым, промытыми российской пропагандой мозгами, как правило, которые ненавидят нашу страну, устраивать преступления на территории нашей страны", — заявил Геращенко на пресс-конференции в МВД.

По данным Геращенко, подготовленные лица уничтожают, взрывают, убивают людей на территории мирной Украины.

"На территории России зимой 2016 года была отобрана группа из 50 человек — резко антиукраински настроенных. Все они — граждане Украины. Российские спецслужбы отобрали их для подготовки на территории одной из областей Украины. Их обучали слежке, стрельбе, проверяли психологическую готовность к совершению терактов и диверсий на территории Украины", — рассказал Геращенко.

Как заверил Антон Геращенко, следователи убеждены на 99,9%, что убийство журналиста Павла Шеремета готовили представители этого центра. И, если бы не сотрудники СБУ, он бы погиб так же, как и журналист. Правда, как признался Антон Геращенко, он не располагает сведениями, кто конкретно стоит за организацией диверсионного центра. Но из 50 диверсантов украинские правоохранители уже якобы задержали троих — по двум делам.

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"Сейчас Нацполицией и СБУ задержаны трое людей — граждан Украины, ранее судимых. Один был задержан в ноябре за убийство Ивана Мамчура (сотрудника СИЗО в Ровенской области, застреленного в сентябре 2016 года возле дома — Авт.), двое задержаны за попытку организации моей ликвидации. Но это лишь исполнители, это расходный материал. Сейчас от них открещиваются. Но мы знаем отдельных лиц из российских спецслужб, возможно, они попадут в международный розыск", — сообщил Геращенко.

Криминальные агенты

Но и это еще не все. По данным нардепа, криминальную ситуацию в стране расшатывают специально подготовленные и заброшенные в Украину диверсанты, бывшие террористы из "15-й интербригады" ДНР, разгромленной летом 2015 года под Марьинкой.

"Летом 2016 года на территории западных областей Украины начался внезапный всплеск ограблений автомобилей. Люди останавливали машины на заправках, в достаточно видных местах. Бандиты нападали, резали колеса, разбивали стекло, забирали барсетки. В результате оперативных мероприятий было установлено 15 фигурантов, которые оказались бойцами так называемой "15-й интербригады" ДНР, которую разгромили ВСУ в июне 2015 года в Марьинке. Когда они оказались в СИЗО в Ровно и поняли, что вокруг очень патриотично настроенные люди, они решили сотрудничать со следствием и рассказали, что после разгрома "интербригады" их собрали, вывезли в Подмосковье, предложив им вернуться в Украину с семьями и способствовать дестабилизации ситуации в государстве — воровать, грабить и так далее. Их связь с ФСБ задокументирована. Для всех задач выбирали граждан Украины, ранее судимых, с пророссийскими настроениями", — рассказал Геращенко.

Завербованные в России граждане Украины с пророссийскими взглядами получили задание дестабилизировать ситуацию в Херсонской области поджогами и распространением информации о них. В частности, по словам Геращенко, именно российские агенты подожгли под Новый год квартиру мэра Херсона Владимира Миколаенко. Кроме того, в Херсоне планировались поджоги жилищ руководителя благотворительного еврейского фонда, председателя городского Меджлиса, представителя "Батькивщины молодой", нардепа от "Батькивщины" Юрия Одарченко, помощника нардепа Рефата Чубарова.

Сейчас агенты задержаны и признались в совершенных и запланированных поджогах.

СНБО о новой фазе гибридной войны

Секретарь СНБО Александр Турчинов после предотвращения покушения на Геращенко, заявил, что российские спецслужбы перешли в новую фазу гибридной войны в Украине – к политическому терроризму.

"Предварительная информация позволяет утверждать, что покушение было связано с его профессиональной деятельностью и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины", – со ссылкой на Турчинова передает пресс-служба СНБО.

Турчинов отметил, что это не единственный случай организованной российскими спецслужбами террористической деятельности на украинской территории, который расследуют сотрудники СБУ и Нацполиции. По его словам, для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, которым ставится задание ликвидировать политических, общественных деятелей, представителей СМИ "с целью нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность украинцев оказывать сопротивление военной агрессии РФ".

Ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности Турчинов возложил на "политическое руководство РФ, превратившее свою страну в центр мирового терроризма".

Собственно, мало кто из граждан Украины верит в то, что кто-то собирался убить народного депутата Антона Геращенко. Народ уверен, что это все придумано.