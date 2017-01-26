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    Задержание руководителя ОГХК

    Тема:

    Операция "Коррупция": бегство экс-главы Киевской ОГА (323)

    (обновлено: )55
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    Пресс-служба НАБУ
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    Пресс-служба НАБУ
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    Пресс-служба НАБУ
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК
    Пресс-служба НАБУ

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    НАБУ сообщило о подозрении задержанному руководителю ОГХК

    Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили уведомление о подозрении и. о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания", сообщает пресс-служба НАБУ.

    Смотрите также: Вручение подозрения главе ЦИК Охендовскому детективами НАБУ

    Топ-менеджера госкомпании подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

    По версии следствия, подозреваемый, а также задержанные в среду начальник отдела продаж и бывший заместитель директора по коммерческим вопросам причастны к причинению госкомпании более 300 миллионов гривен убытка.

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