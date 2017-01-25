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    "Оппоблок": власти должны выполнить резолюцию ПАСЕ по правам оппозиции

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    Как отметили в "Оппоблоке", в партии солидарны с позицией ПАСЕ о недопустимости коллективного применения люстрации, распространения ее на выборные должности и использования для борьбы с оппонентами.
    Пленарное заседание зимней сессии ПАСЕ
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. "Оппозиционный блок" требует от власти выполнить резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая призывает Украину соблюдать права оппозиции, обеспечить политический плюрализм, имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в закон о люстрации, отмечается в заявлении "Оппоблока".

    Олег Постернак
    Олег Постернак/Facebook
    Закон о госязыке — быть или не быть, резолюция ПАСЕ по Украине. Мнение эксперта

    "Мы солидарны с позицией ПАСЕ о недопустимости коллективного применения люстрации, распространения ее на выборные должности и использования для борьбы с оппонентами", — подчеркнули в партии.

    "Оппоблок" также разделяет обеспокоенность ассамблеи "языковыми законопроектами украинской власти, направленными на сужение существующих прав национальных меньшинств, ее требования учитывать в процессе проведения децентрализации этнический состав и специфику исторически сложившихся регионов".

    В партии напомнили, что в октябре 2016 года ПАСЕ в своей резолюции также призвала власти рассмотреть рекомендации Венецианской комиссии и внести соответствующие правки в закон о люстрации. 

    "Это требование не было выполнено. Вопрос о люстрации даже не ставился в повестку дня Верховной Рады. Закон ”Об очищении власти” стал для нынешнего руководства Украины удобным инструментом для борьбы с оппонентами, и потому парламент игнорирует требования европейских структур", — подчеркнули авторы заявления.

    Партия требует поставить вопрос об изменении закона о люстрации в повестку дня первой сессионной недели февраля. 

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    Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине", которую председатель постоянной украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев назвал сбалансированной.

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