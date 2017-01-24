Восемь доказательств: почему только Садовый ответcтвенен за проблему с мусором

РИА Новости Украина

В прошлом году, в конце мая, в селе Большие Грибовичи (Львовская область) произошла масштабная трагедия – пожар на одной из крупнейших в мире Грибовичской свалке, а дальше – смещение мусора, в результате которого погибли трое спасателей и один эколог. Город до сих пор не может вылезти из этой мусорной ямы.

Общественности долго не пришлось искать виновного – ответственным за трагедию де-факто назвали мэра Львова Андрея Садового, который сначала вообще исчез из информационного пространства, а затем бросил все силы на свою защиту. До сих пор Андрей Садовый убежден, что в трагедии виноваты неизвестные поджигатели. Однако, если заглянуть в предысторию трагедии, возможно, ему не стоит полностью умывать руки? Только несколько фактов о том, почему же мэр Львова несет персональную ответственность за то, что случилось в Грибовичах, пишет Елена Янковская (Олена Янковська).

РИА Новости Украина публикует фрагменты этого материала, до сих пор сохраняющего актуальность.

1. Мэр несет ответственность за то, что ему принадлежит

За Грибовицкую свалку, хотя она и находится на территории области, официально несет ответственность Львов. Свалку обслуживает Львовское коммунальное предприятие "Збиранка". Миллион килограммов мусора из Львова вывозят туда каждый день.

Грибовицкая свалка – единственная, куда с 1958 года легально свозят мусор из Львова и ближайших к свалке сел. Расположена она вблизи села Большие Грибовичи, площадь свалки составляет более 33 га.

2. Свалку использовали незаконно

В 2003 году главный государственный санитарный врач Львовской области вынес постановление от №119/01 «О прекращении эксплуатации свалки для г.. Львова КМП "Збиранка" управления жилищно-коммунального хозяйства Львовской городской администрации».

В последние годы было множество предписаний о прекращении эксплуатации этого полигона. Однако такие решения со стороны города игнорировали и обжаловали в судах. Галицкий районный суд еще 9 лет назад обязал мэра Львова закрыть свалку. Сначала прокуратура проводила расследование по факту загрязнения земель, причинения вреда окружающей среде, а также подозревала исполнительный комитет с мэром во главе в бездействии. Однако через год правоохранители закрыли все уголовные производства за отсутствием состава преступления. В частности, в 2014 году прокуратура заявляла о двух решениях судов, в которых говорится об обязательстве о прекращении эксплуатации Львовской городской свалки, однако эти решения не вступили в законную силу в связи с обжалованием их в апелляционном порядке.

Между тем в Госэкоинспекции жалуются, что их не допускают к проверке ЛКП "Збиранка". Как рассказал руководитель инспекции Николай Маланич, в 2013 году была плановая проверка свалки и вынесено предписание о прекращении его работы.

"Однако началась судебная тяжба, которая продолжалась до 2015 года, и последняя судебная инстанция не удовлетворила ни одного искового требования. В 2015 году наша инспекция должна была провести очередную проверку, но нас не допустили. Мы обратились в суд, только 26 мая этого года (2016 – Ред.) выиграли и должны провести внеплановую проверку. И в понедельник, уже после пожара, нас опять не допустили к внеплановой проверке", – рассказал М. Маланич.

3. Садовый шел на выборы 2006 года с обещанием закрыть свалку

Свою предвыборную программу еще в 2006 году мэр Львова Андрей Садовый подкрепил обещанием закрыть Грибовицкую свалку. Сроком закрытия полигона сначала называли 1 января 2006-го, потом его перенесли на 1 июля того же года.

Садовый неоднократно встречался с общественностью и обещал им что угодно. Городской председатель Львова Андрей Садовый (цитаты из выступления перед общиной Грибовичей, 18 июня 2006 года): "Я, собственно, сам попросился, чтобы с вами встретиться. Поскольку проблема, которая у вас есть, — то есть не только ваша проблема, то проблема всего города… Ибо озеро гудронов или озеро концентрата — это вещь не очень хорошая и не очень приятная. Если сейчас не начать заниматься рекультивацией этого полигона, то будет беда на долгие годы для многих поколений. Именно поэтому я бы хотел, если, дай Бог, все будет нормально и будет возможность работать, навести здесь порядок.

Знаете, когда ты приезжаешь где-то за границу — или в Польшу, или в Чехию, или где-то дальше — там у них такие полигоны сделаны по всем нормам экологии — они не вредят, то есть все прессуется, стоят фильтры — то есть очень и очень серьезный подход!.. Так что я сейчас делаю: выслушиваю все предложения, которые есть. Но тем всем иностранным фирмам, которые приходят и говорят: "Я хочу строить здесь завод", я говорю: "Спасибо, до свидания. Никаких заводов мы строить не будем. Потому что для того, чтобы строить заводы, следует сразу строить и онкодиспансеры для людей". Единственное, что мы можем сделать, — это так организовать работу, чтобы все здесь очень спрессовалось – чтобы не занимать больше нового места, а навести порядок с тем, что есть.

Я сейчас хочу, начиная со следующего месяца, активно взяться за рекультивацию этого полигона. Сейчас мы завозим землю — там 5 тысяч тонн земли должно быть засыпано. Затем станция фильтрации должна строиться, далее — будем вытягивать озера гудронов. Я заинтересован в этом — потому что все это переходит на Львов. Поэтому будем держаться вместе. Мы собираемся вкладывать сюда достаточно большие деньги и создавать новые рабочие места. Мы активно начали работать с Минэкономики и коммунальным департаментом Министерства строительства — чтобы взять с обоих министерств немножко денег для упомянутых нужд. Но еще раз говорю: ни одного завода мы здесь ставить не будем — только станцию сортировки (таких примеров в мире есть сотни)".

Уже на встрече с жителями села 1 июля 2006 мэр А. Садовый просил отсрочить время закрытия свалки, чтобы найти подходящий участок для обустройства полигона для захоронения твердых бытовых отходов. В 2011 году пресс-служба Садового заявила, ссылаясь на мэра Львова, что они приняли принципиальное и окончательное решение закрыть свалку. Но свой мусор снова сбывали туда.

Скоро будет 10 лет со времени его обещаний, в течение этих 10 лет риторика фактически не изменилась, однако приоритетность в решении мусорных проблем отошла на задний план.

4. Куда исчезали заинтересованные инвесторы?

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Городской председатель Львова Андрей Садовый, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ об инвесторах, которые готовы взяться за рекультивацию Грибовицкой свалки, говорит, что за три каденции на посту не получал ни одного предложения, только идеи.

Зато в распоряжении городских депутатов оказался документ, подтверждающий, что Львовский городской совет на протяжении последних 10 лет отказал 43 фирмам из 14 стран мира в строительстве мусороперерабатывающего завода.

К примеру, еще в 2008 году мэр Львова Андрей Садовый представил стрыйскую "Гафса" как инвестора на рекультивацию Грибовицкой свалки. Эта фирма представляла интересы двух британских компаний — "C6 Capital" и "Carbon Capital Markets". На сессии Львовского областного совета в октября 2013 года мэр Львова также заявил, что уже есть инвестор, который за собственные средства готов построить мусороперерабатывающий завод на Львовщине и, если будет найден место, сделает это за два года. И таких сообщений было множество.

Также он отмечал, что во Львове стоит очередь из инвесторов строить мусороперерабатывающий завод, не хватает только земли.

5. Что мешало провести рекультивацию?

Что касается самого проекта рекультивации свалки, то после долгих перипетий наконец в апреля 2014 года Минрегионстрой согласовал первую стадию "Проект" рекультивации Грибовицкой свалки, разработчиком которой является львовский институт ОАО "Горхимпром". Как известно, работа над первой стадией проекта "Горхимпром" завершилась в конце лета 2013 года.

Документация должна была пройти экспертизу, тогда эксперты госпредприятия "Укргосстройэкспертиза" направили разработчику замечания к проекту. После того, как "Горхимпром" внес коррективы, "Укргосстройэкспертиза" согласовала проект. Проект был согласован также на научно-техническом совещании Министерства регионального развития. По результатам совещания, Минрегионстрой зарезервировал в госбюджете 22 млн грн на начальные работы по рекультивации Грибовицкой свалки.

Как писал "Вголос", общая стоимость проекта – 3,45 млн грн, за первую стадию проекта городской совет заплатил 1,9 млн грн. Ученые "Горхимпрома" в первой стадии проекта предложили поэтапное закрытие свалки в течение 10 лет. За это время надо будет вложить более 300 млн грн.

Несмотря на это, рекультивацию свалки так и не начали. В 2015 году снова прозвучало обещание, что ее начнут. Тогда львовские чиновники заявляли, что в проекте бюджета развития Львова предлагают выделить 1 млн грн на разработку комплексного проекта по рекультивации полигона в с. Грибовичи, 4 млн грн — на собственно проект и еще 99 тыс. грн — на изготовление технической документации по выбору инвестора для строительства мусороперерабатывающего комплекса и полигона ТБО. Год прошел, а воз и ныне там.

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6. Говорите, не было денег?

Похоже, для решения проблемы Грибовицкой свалки просто не было политической воли. Постоянно все сводилось к недостатку средств. Однако, несмотря на это, город с подачи Садового в то же время реализовывал масштабные финансовые проекты, стоимостью несколько десятков миллионов евро. Создавая красивую картинку внутри города, они отмежевывались от настоящей экологической бомбы рядом.

К примеру, проект "Железнодорожный трамвай" обойдется Львову в 24 млн евро, из них одних заимствований на 13 млн евро. Также в начале этого года Львовский городской совет подписал очередное соглашение с ЕБРР о финансировании проекта реконструкции очистных сооружений и строительства станции переработки ила для очистки и утилизации сточных вод и производства биогаза для когенерации в м. Орел. Общая стоимость проекта – 31,5 млн евро, из которых: 15 млн евро – кредит ЕБРР, 5 млн евро – кредит НЕФКО, 7,5 млн евро – грант от фонда Е5Р и 4 млн евро – местный вклад.

Также город планирует взять еще 10 млн евро кредита на проект электронного билета.

А проблемы Грибовичей как-то отошли в сторону, возможно, потому что там сложно попиариться или еще сложнее было бы отмыть средства?

7. Очередной обман?

Уже после трагедии мэр Львова и его подчиненные заявили, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) даст 40 млн евро кредита для рекультивации Грибовицкой свалки и строительства мусороперерабатывающего завода на срок 25 лет под 1,5%.

Между тем, как написал на своей странице в "Facebook" экс-председатель бюджетной комиссии Львовского городского совета Яромир Самагальский: "Только что вернулся из эфира "Львов ТВ", где вместе с Igor Zinkevych, Ириной Маруняк, Ольгой Сивак, Сергеем Дмитровским, Игорем Муравским и Николаем Маланичем обсуждали проблему Грибовицкого трагедии и перспектив свалки. Так вот, в ходе дискуссии с Ольгой Сивак по процедурам займа выяснилось, что нам, как всегда, говорят неправду. Никаких договоренностей м. Львова с Европейским инвестиционным банком НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Существует лишь рамочное соглашение между государством Украина и ЕИБ на заем в 400 млн евро. Львов там пока никак не фигурирует. Будет ли Грибовицкая свалка в этом проекте, еще только будут решать Кабинет Министров и Верховная Рада. Очевидно, 10% этого займа и будет предметом торга "Самопомощи" в Верховной Раде. Именно поэтому и говорили, что не известно, кто будет отдавать кредит – бюджет Львова или Украины. То есть нам снова впаривают, выдавая желаемое за действительное, имитируя деятельность. Так что расслабьтесь по заводу по переработке мусора:(). Фактически никаких конкретных договоренностей на сегодня нет. Как и участок — опять только ищут".

8. Можно ли было избежать трагедии?

Общественный активист и эколог, который не один год изучает проблематику Грибовицкой свалки, Марко Шпикула заявил, что еще 10 лет назад Андрею Садовому сообщили, что свалке нужна дегазация, потому что она самовозгарается.

"Я лично 10 лет назад сообщал Андрею Ивановичу, что нужно делать подпорные стойки на свалке, потому что иногда она достигает 90 градусов, также требуется дегазация свалки, потому что она самовозгарается и очень сложно его погасить. 10 лет он об этом знал и ничего не сделал", – отметил Марко Шпикула.

Фактически 10 лет Грибовицкая свалка стоит как символ бесхозяйственности, несмотря на призывы экологов, общественных активистов, ученых, журналистов наконец решить эту проблему.

Директор международной благотворительной организации "Экология-Право-Человек" Елена Кравченко заявила, что ситуация на Грибовицкой свалке — это настоящая трагедия, которую можно смело называть техногенной катастрофой, крупнейшей в Украине, связанной с мусором. Это самая большая трагедия после Чернобыля.

"За эти дни мы анализировали очень много информации, выступлений и тому подобное. Говорили, что трагедия произошла из-за отсутствия дождя. И случилась она не из-за отсутствия дождя, а из-за отсутствия приоритетности вопросов окружающей среды в нашей стране за последние 25 лет. В Украине охрана окружающей среды – это нечто о бабочках. Наша власть от центрального уровня и далее по вертикали не видит этой приоритетности. И из-за отсутствия охраны окружающей среды как части национальной безопасности мы сегодня имеем эту трагедию", – отметила Елена Кравченко.

Уполномоченный фракции ВО "Свобода" во Львовском облсовете Олег Панькевич заявил, что уголовное производство по трагедии на Грибовицкой свалке должно быть не только "по факту", но и против конкретных должностных лиц, первый из которых — городской голова Львова.

По его словам, мэр всегда избегал этой темы, не стремился ее решать.

"Областной совет в прошлом созыве много раз акцентировал внимание на проблеме и принимал решение о свалке. Но Садовый игнорировал заседания облсовета по этому вопросу. Мы даже инициировали совместную сессию Львовского областного и городского советов, на которой из областного бюджета выделили средства на рекультивацию, обратились также за финансированием к правительству. Тогда, во время подготовки к Евро-2012, был шанс решить проблему свалки. Львов получил огромные средства из госбюджета, строили немало объектов (отдельный вопрос, как эти средства использовали). Но тогда мэр должен был первым остро ставить вопрос о решении запущенной проблемы. И ему это было не нужно", – подчеркнул депутат.

Между тем прокурор Львовской области Виталий Макишев пообещал, что в рамках открытого уголовного производства по Грибовичам следователи дадут оценку деятельности горсовета.

А общество уже сделало свои выводы. Всего за несколько дней петиция об отставке городского головы Львова Андрея Садового набрала 1000 голосов. Этого достаточно, чтобы мэр ее рассмотрел, но хватит ли на это силы духа?