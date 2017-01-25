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    Украинка завоевала "бронзу" на ЧЕ по биатлону в Польше

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    Победительницей индивидуальной гонки стала россиянка Ирина Старых, пробежавшая дистанцию за 44 минуты 24,7 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Украинка Меркушина преодолела дистанцию за 45 минут 29,7 секунды и сделала 1 промах.
    Анастасия Меркушина
    НОК Украины в Facebook

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Украинка Анастасия Меркушина завоевала бронзовую награду в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы по биатлону в Польше, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

    Украинец Демчук стал чемпионом XV летних Паралимпийских игр-2016 в фехтовании на саблях среди спортсменов-колясочников категории А.
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    "Первый пьедестал на чемпионате Европы по биатлону! Украинка Анастасия Меркушина получила бронзовую награду в индивидуальной гонке чемпионата Европы по биатлону в польском Душники-Здруй!" — сказано в сообщении НОК в Facebook.

    Победительницей индивидуальной гонки стала россиянка Ирина Старых, пробежавшая дистанцию за 44 минуты 24,7 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах, сообщает Р-Спорт.

    Второе место заняла еще одна россиянка Светлана Слепцова (45.28,5, 1 промах). Украинка Меркушина, как отмечается, преодолела дистанцию за 45 минут 29,7 секунды и допустила 1 промах.

    Ранее сообщалось, что Паралимпийская сборная Украины заняла первое место по результатам Кубка мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону.

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