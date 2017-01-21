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    Дела в отношении 22 биатлонистов РФ закрыты IBU - СМИ

    Тема:

    Допинг: WADA vs хакеры (76)

    (обновлено: )14730
    Дела в отношении 22 из 29 биатлонистов РФ закрыты из-за отсутствия доказательств. Согласно информации, в отношении 7 российских спортсменов расследование продолжается.
    Биатлон
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл дела в отношении 22 из 29 биатлонистов РФ, которые подозреваются в употреблении допинга, из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщает Bild.

    Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Новые жертвы Макларена? 31 биатлонист РФ и новый допинговый скандал

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    В Италии, в Антерсельве, проходит экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования относительно доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

    Согласно информации, в отношении 7 спортсменов РФ расследование продолжается, передает Р-Спорт.

    Ранее сообщалось, что более 170 биатлонистов-участников Кубка мира поставили свои подписи под обращением к Международному союзу биатлонистов с требованием принять решительные меры к участникам допинг-скандала из сборной России.

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