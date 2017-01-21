Дела в отношении 22 биатлонистов РФ закрыты IBU - СМИ

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл дела в отношении 22 из 29 биатлонистов РФ, которые подозреваются в употреблении допинга, из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщает Bild.

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В Италии, в Антерсельве, проходит экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования относительно доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Согласно информации, в отношении 7 спортсменов РФ расследование продолжается, передает Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что более 170 биатлонистов-участников Кубка мира поставили свои подписи под обращением к Международному союзу биатлонистов с требованием принять решительные меры к участникам допинг-скандала из сборной России.