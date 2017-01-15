Почти 200 биатлонистов подписали письмо с требованием к IBU

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Более 170 биатлонистов-участников Кубка мира поставили свои подписи под обращением к Международному союзу биатлонистов с требованием принять решительные меры к участникам допинг-скандала из сборной России, сообщает чешская ceskatelevize.cz.

"Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы временно отстранить спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил", — заявил президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу.

Спортсмены также требуют, чтобы Россия была лишена права проведения всех крупных соревнований, которые должны быть проведены в стране в ближайшее время, включая чемпионат мира по футболу 2018 года, передает УНИАН.

Ранее сообщалось, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение о расследовании в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.