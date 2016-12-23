Два отстраненных IBU биатлониста из РФ являются призерами ОИ-2014 в Сочи

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Два отстраненных Международным союзом биатлонистов (IBU) российских спортсмена являются призерами Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на NRK.

IBU в четверг сообщил, что исполком организации принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Также IBU сообщил, что принял к сведению, что Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении двух атлетов, в связи с чем временно отстранил их от соревнований. По сообщению источника, эти два биатлониста завоевали медали Олимпиады в Сочи.

На Олимпиаде в Сочи Евгений Гараничев завоевал "бронзу" в индивидуальной гонке, а Ольга Вилухина взяла "серебро" в спринте. Кроме того, мужская эстафетная команда (Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин) выиграла "золото", а женская команда (Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова) – "серебро".

Вторая часть доклада Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.