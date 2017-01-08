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Финляндия проведет Кубок мира по биатлону вместо России

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Допинг: WADA vs хакеры (74)

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Согласно информации на сайте Международного союза биатлонистов, вместо Тюмени 8-й этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском городе Контиолахти с 6 по 12 марта 2017 года.
Флаг Финляндии
Flickr.com/sbamueller

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Финляндия проведет 8-й этап Кубка мира по биатлону вместо России. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Новые жертвы Макларена? 31 биатлонист РФ и новый допинговый скандал

Вместо Тюмени соревнования проведут в финском городе Контиолахти с 6 по 12 марта 2017 года.

Ранее сообщалось, что на фоне нового допинг-скандала было принято решение о переносе КМ по биатлону, который должен был пройти в Тюмени. Позже также стало известно, что Международный союз конькобежцев перенес этап КМ из Челябинска

Вторая часть доклада Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

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