IBU начал расследование в отношении биатлонистов РФ из доклада Макларена

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение о расследовании в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, говорится в пресс-релизе IBU, на который ссылается "Р-Спорт".

Вторая часть доклада Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

Читайте также: Да, нет и снова да. Колебания Климкина по безвизу с ЕС и визу с РФ

"Исполком IBU принял решение открыть официальное расследование в отношении СБР и 29 российских спортсменов, указанных во второй части доклада независимой комиссии WADA", — говорится в релизе.

IBU также сообщил, что принял к сведению, что Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении двух атлетов, в связи с чем временно отстранил их от соревнований.

Ранее сообщалось, что на фоне нового допинг-скандала было принято решение о переносе КМ по биатлону, который должен был пройти в Тюмени. Позже также стало известно, что Международный союз конькобежцев перенес этап КМ из Челябинска.