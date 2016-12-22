Международный союз конькобежцев перенес этап КМ из Челябинска

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Международный союз конькобежцев (ISU) перенес заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает Р-Спорт со ссылкой на nos.nl.

МОК в начале декабря объявил, что продлил санкции в отношении России, касающиеся проведения в стране международных спортивных соревнований, "до дальнейшего уведомления". Санкции были введены после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.

Заключительный этап Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10-12 марта.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в немецкий Кенигзее.

Напомним, глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Для расследования этих дел IBU создал рабочую группу, которая уже провела первое заседание.