Украинец Семенов выиграл бронзу на этапе Кубка мира по биатлону

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Украинский биатлонист Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, сообщает Национальный олимпийский комитет на своей странице Facebook.

В индивидуальной гонке Семенов на последней стрельбе не поразил одну цель и в итоге стал третьим, уступив россиянину Шипулину и французу Фуркарду.

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Ранее сообщалось, что сборная Украины заняла третье место в женской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в словенской Поклюке.