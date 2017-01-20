наверх
20.01.201718:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинец Семенов выиграл бронзу на этапе Кубка мира по биатлону

    (обновлено: )18
    Как сообщает Национальный олимпийский комитет, украинский биатлонист Сергей Семенов в финальной гонке стал третьим, уступив россиянину Шипулину и французу Фуркарду.
    Биатлонист Сергей Семенов
    НОК Украины, facebook

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Украинский биатлонист Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, сообщает Национальный олимпийский комитет на своей странице Facebook.

    В индивидуальной гонке Семенов на последней стрельбе не поразил одну цель и в итоге стал третьим, уступив россиянину Шипулину и французу Фуркарду.

    Читайте также: Инаугурация Трампа, или Выездное заседание Рады в Вашингтоне

    Ранее сообщалось, что сборная Украины заняла третье место в женской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в словенской Поклюке.

    Ссылки по теме:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Вашингтон. Инаугурация Трампа
      Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
      Давос-2017 и новый мировой порядок
      "Нафтогаз Украины"
      ЕС - Украина - РФ: снова газ
      Денежные купюры гривны Украины
      Экономика Украины. Падение гривны