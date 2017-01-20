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    Тренер женской сборной Украины по биатлону пожаловался на старую амуницию

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    Тренер украинок Урош Велепец заявил, что причина неудачного выступления на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве, в частности плохой стрельбы, - устаревшая амуниция.
    Женская сборная Украины по биатлону. Архивное фото
    Facebook НОК Украины

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец заявил, что его подопечные не справились со стрельбой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве из-за старой амуниции.

    Суперфиниш Пидгрушной на Кубке мира по биатлону в Кэнморе. Видео
    канал Хлам на Youtube
    Суперфиниш Пидгрушной на Кубке мира по биатлону в Кэнморе

    Лучший результат из украинок показала Елена Пидгрушная, ставшая 17-й с отставанием более трех минут от победительницы Лауры Дальмайер из Германии и тремя промахами. Суммарно шесть украинок, принимавших участие в гонке, допустили 38 промахов.

    "То, что ни одна наша девушка не справилась со стрельбой – это, прежде всего, из-за старой амуниции. Она нам уже не подходит и ее надо менять. Эти патроны очень чувствительные на ветер. Поэтому там, где у других спортсменок проходят габариты, у нас промахи на 2-3 см", — сказал Велепец, слова которого приводятся на официальном сайте Федерации биатлона Украины.

    "Поверьте, наши девушки умеют хорошо стрелять. А ногами сегодня все работали хорошо – и Юля (Джима), и Настя (Меркушина), и Валя (Семеренко) уже бежит на неплохом уровне. Для Лены это была, скорее, тренировочная гонка. Она тоже способна прибавить ходом. Уже знаю расстановку в эстафете, но пока не скажу", — добавил тренер.

    Ранее сообщалось, что юолее 170 биатлонистов-участников Кубка мира поставили свои подписи под обращением к Международному союзу биатлонистов с требованием принять решительные меры к участникам допинг-скандала из сборной России.

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