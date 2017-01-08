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В масс-старте на этапе КМ по биатлону победил немец Симон Шемпп

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Согласно информации, Симон Шемпп промахнулся один раз и преодолел дистанцию в 15 км за 38 минут 30,9 секунды. Вторым пришел немец Эрик Лессер, третьим - француз Мартен Фуркад.
Симон Шемпп
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В масс-старте на 4-м этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе, победу одержал биатлонист из Германии Симон Шемпп, сообщает Р-Спорт.

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Биатлонист на огневых рубежах промахнулся один раз. Он преодолел дистанцию в 15 км за 38 минут 30,9 секунды. На втором месте — немец Эрик Лессер (1 промах; +0,4 секунды), на третьем — француз Мартен Фуркад (2 промаха; +0,4 секунды).

Напомним, в субботу, 7 января, французский биатлонист Мартен Фуркад финишировал в гонке Кубка мира спиной вперед. У известного спортсмена было преимущество перед конкурентами более чем в минуту, поэтому он решил позволить себе небольшую выходку.

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