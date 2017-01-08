В масс-старте на этапе КМ по биатлону победил немец Симон Шемпп

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В масс-старте на 4-м этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе, победу одержал биатлонист из Германии Симон Шемпп, сообщает Р-Спорт.

Биатлонист на огневых рубежах промахнулся один раз. Он преодолел дистанцию в 15 км за 38 минут 30,9 секунды. На втором месте — немец Эрик Лессер (1 промах; +0,4 секунды), на третьем — француз Мартен Фуркад (2 промаха; +0,4 секунды).

Напомним, в субботу, 7 января, французский биатлонист Мартен Фуркад финишировал в гонке Кубка мира спиной вперед. У известного спортсмена было преимущество перед конкурентами более чем в минуту, поэтому он решил позволить себе небольшую выходку.