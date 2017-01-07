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Француз финишировал в гонке Кубка мира по биатлону задом наперед

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Согласно информации, Мартен Фуркад сделал один промах на огневых рубежах и преодолел дистанцию за 36 минут 45,7 секунды. Биатлонист на финише повернулся спиной и вскинул руки.
Француз финишировал в гонке Кубка мира по биатлону задом наперед
Скриншот с Twitter

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Французский биатлонист Мартен Фуркад решил финишировать в гонке Кубка мира спиной вперед. У известного спортсмена было преимущество перед конкурентами более чем в минуту, поэтому он решил позволить себе небольшую выходку, передает "КП в Украине".

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7 января в Оберхофе (Германия) мужчины соревновались в гонке преследования на 12,5 километров. Мартен Фуркад — лидер общего зачета Кубка мира — стартовал не с первой позиции.

Француз  сделал один промах на огневых рубежах и преодолел дистанцию за 36 минут 45,7 секунды. Зная, что никто его уже не догонит, биатлонист на финише повернулся спиной и вскинул руки.

Вторым в гонке стал немец Арнд Пайффер. Доминику Виндишу из Италии досталась "бронза" — на его счету было пять штрафных кругов и полторы минуты отставания от Фуркада.

​Лучшим из украинцев стал Артем Прима, он финишировал девятым. Владимир Семаков стал 13-м, Сергей Семенов – 29-м. Виталий Кильчицкий завершил гонку на 48 месте. 8 января состоится масс-старт, в него из наших попадут Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.

Ранее сообщалось, что два отстраненных Международным союзом биатлонистов (IBU) российских спортсмена являются призерами Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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