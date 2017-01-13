Мартен Фуркад победил в спринте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в спринте на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Фуркад преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты 34,2 секунды, отстрелявшись без промахов. Вторым стал австриец Юлиан Эберхард (+18,0; без промахов), третьим – норвежец Эмиль Хегле Свендсен (+39,7; без промахов).

Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко (+56,2; без промахов), показавший 6-й результат. Евгений Гараничев (+1.25,0; 1 промах) – 19-й, Антон Бабиков (+1.27,6; 1) и Антон Шипулин (+1.27,6; 3) – 23-й (у обоих), Максим Цветков (+1.38,9; 1) – 31-й, Матвей Елисеев (+2:18.9; 3) – 59-й.

Ранее сообщалось, что Финляндия проведет 8-й этап Кубка мира по биатлону вместо России.