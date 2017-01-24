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    В мире

    В Польше на национальной почве избили украинских студентов

    Тема:

    Украина-Польша: патриотизм и раздор (45)

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    В результате нападения студенты получили побои, не угрожающие их жизни и здоровью. В данный момент консул Украины в Польше изучает ситуацию с избиением студентов в польском городе Ряшев.
    Флаги Украины и Польши
    ГСЧС Украины/Facebook

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В польском городе Ряшев на национальной почве избили группу студентов из Украины, которые учатся в местном вузе, передает "УНН" со ссылкой на пресс-службу полиции польского города.

    Выступление Петра Порошенко в парламенте Польши
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    Согласно информации правоохранителей, около 15:30 украинские студенты возвращались с учебы в общежитие. По дороге их остановили пятеро молодых мужчин и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов — Украине или Польше. Студенты ответили, что это — украинский город, после чего их назвали бандеровцами и избили.

    Как отмечается, в результате нападения студенты получили побои, не угрожающие их жизни и здоровью. Вскоре полиция задержала пятерых подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 20 лет. Все задержанные признали свою вину. Нападавшим грозит до пяти лет заключения.

    В данный момент консул Украины в Польше изучает ситуацию с избиением украинских студентов в польском городе Ряшев, сообщил начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

    "Нашим консулом изучается этот вопрос. Сейчас я не могу вам сказать о результатах, но консул владеет этой темой, вопрос проверяется и при получении первого информирования о мотивах, основаниях, обстоятельствах вы будете проинформированы", — сказал он.

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    Ранее посольство Украины в Польше осудило антиукраинские лозунги, которые высказывались во время ежегодного "Марша перемышльских и львовских орлят" в приграничном городе Перемышле, в котором участвовали польские патриотические и националистические организации. Напомним, польские националисты во время марша в Перемышле кричали "Смерть украинцам!".

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