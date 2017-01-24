В Польше на национальной почве избили украинских студентов

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В польском городе Ряшев на национальной почве избили группу студентов из Украины, которые учатся в местном вузе, передает "УНН" со ссылкой на пресс-службу полиции польского города.

Согласно информации правоохранителей, около 15:30 украинские студенты возвращались с учебы в общежитие. По дороге их остановили пятеро молодых мужчин и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов — Украине или Польше. Студенты ответили, что это — украинский город, после чего их назвали бандеровцами и избили.

Как отмечается, в результате нападения студенты получили побои, не угрожающие их жизни и здоровью. Вскоре полиция задержала пятерых подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 20 лет. Все задержанные признали свою вину. Нападавшим грозит до пяти лет заключения.

В данный момент консул Украины в Польше изучает ситуацию с избиением украинских студентов в польском городе Ряшев, сообщил начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Нашим консулом изучается этот вопрос. Сейчас я не могу вам сказать о результатах, но консул владеет этой темой, вопрос проверяется и при получении первого информирования о мотивах, основаниях, обстоятельствах вы будете проинформированы", — сказал он.

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Ранее посольство Украины в Польше осудило антиукраинские лозунги, которые высказывались во время ежегодного "Марша перемышльских и львовских орлят" в приграничном городе Перемышле, в котором участвовали польские патриотические и националистические организации. Напомним, польские националисты во время марша в Перемышле кричали "Смерть украинцам!".