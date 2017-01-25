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    Политика

    Польша просит срочно разъяснить запрет на въезд в Украину мэру Перемышля

    (обновлено: )10010
    В польском внешнеполитическом ведомстве потребовали срочно разъяснить дело мэра Перемышля Роберта Хомы, который получил запрет въезда в Украину.
    МИД Польши. Архивное фото
    Фото интернет-издания uapress.info

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Правительство Польши просит Украину срочно разъяснить ситуацию мэра Перемышля Роберта Хомы, которому был запрещен въезд в страну, сообщает польский МИД.

    Флаги Украины и Польши
    ГСЧС Украины/Facebook
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    Глава министерства Витольд Ващиковский в среду провел телефонные переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным, в ходе которых стороны обсудили инциденты с осквернением польских кладбищ и памятников на территории Украины.

    "Польское правительство также просит срочно разъяснить дело мэра Перемышля, который получил запрет въезда в Украину", — говорится в сообщении МИД в официальном микроблоге в Twitter.

    Ранее сообщалось, что Хома не смог въехать в Украину, где должен был принять участие в новогоднем приеме в польском консульстве, через КПП Шегини-Медика. Как пояснили в СБУ (Служба безопасности Украины), въезд запрещен на пять лет, поскольку "его действия вредили Украине".

    Сам Хома не смог пояснить причины такого запрета, рассказав, что узнал о соответствующем решении от задержавших его пограничников. Позже в СБУ объяснили запрет въезда тем, что Хома якобы разжигает межэтническую и межнациональную вражду.

    Ранее мэр польского Перемышля Роберт Хома принял участие в "марше орлят перемышльских и львовских" в своем городе, в ходе которого звучали антиукраинские лозунги у здания Украинского народного центра. Сам мэр позднее заявил, что не слышал на марше подобных лозунгов.

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