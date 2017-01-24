В поисках работы. Польша все еще в приоритете у украинцев - Воскобойник

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Польше нужны рабочие руки, украинские в том числе. В польском правительстве заявили, что будут принимать меры по привлечению работников с востока Европы, потому что в стране не хватает рабочих рук. Межведомственная группа уже готовит необходимые изменения в миграционное законодательство Польши.

Как сообщается, правительство Польши планирует предоставлять украинцам визы на более длинные периоды времени и планирует поощрять молодых граждан Украины к получению документов на постоянное проживание и польского гражданства.

Почему украинцы востребованы в Польше, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал президент Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

В Польше действительно не хватает рабочих рук?

— Да. А на нынешний момент Польша переживает экономический подъем. Польша столкнулась с тем, что достаточно большое количество этнических поляков, граждан Польши, выехало на заработки в западную Европу, в Англию, и естественно, Польше необходимы рабочие руки. Это действительно так, это факт.

Правительство Польши готовится к более широкому привлечению иностранцев на работу. Почему именно украинцев планируют привлекать?

— Близость все-таки социокультурная, скажем так, близость языков, близость ментального характера. Действительно, мы похожи на поляков, поляки похожи на нас. И, конечно же, огромное значение имеет трудолюбие украинцев, которые готовы работать, которые готовы принимать активное участие в любой деятельности, в которую они вовлекаются.

А привилегии исключительно для нас?

— Могу сказать, что, как ни удивительно, Польша заинтересована именно в рабочих руках. Для многих, я думаю, окажется таким шоком, диаспора номер два по численности населения после украинцев в Польше — это вьетнамцы. То есть, поляки заинтересованы в том, чтобы привлекать вьетнамцев, украинцев, белорусов, россиян в том числе, но так сложилось, что большее количество приглашений, большее количество желающих именно с Украины.

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То есть можно сделать вывод, что и для украинцев — это наиболее популярное направление в сфере поиска работы?

— Совершенно верно. Наиболее популярное, в связи с тем, что если смотреть по году даже 2015-му, когда было выдано порядка 780 тысяч приглашений на работу в Польшу, то 760 тысяч из них было выдано именно украинцам. Да, Польша сейчас как открытые ворота для украинцев в Европу.

Какие профессии у украинцев наиболее популярны в Польше?

— Наиболее, конечно, популярные профессии, это профессии связанные с сельским хозяйством, сбор того же урожая; это профессии связанные со строительством, везде где используется рабочая сила, в первую очередь физический труд. Потому что проблема украинцев в том, что у нас не так много специалистов инженерно-технических специальностей, которые еще знают тот же польский язык, которые знают английский язык, например. Соответственно, наибольшим спросом у украинцев пользуется обычная физическая работа.

Насколько охотно Польша идет на такие трудовые отношения?

— Давайте начнем с того, что буквально в декабре 2016-го года был подписан закон о снижении пенсионного возраста. Если он до декабря 2016-го составлял суммарно порядка 67 лет что для мужчин, что для женщин, то с 2017-го года этот уровень опустился до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Соответственно, до 2020 года высвободится порядка 1, 2 миллиона рабочих мест, которые нужно будет кем-то заместить. Местная польская молодежь, естественно, предпочитает выезжать в страны Западной Европы, где она получает больше денег, и, соответственно, Польша заинтересована в наших рабочих руках.

Как люди выезжают туда? Естественно, все упирается на обычную рабочую визу Д-05. В 2017-ом году общее количество виз, которое будет выдано для украинцев, составит порядка полутора миллиона. При этом, конечно, часть наших украинцев, которые работают в Польше, работают в том числе и нелегально. Но с одной стороны, инспекция труда, конечно, жестко пытается бороться со всеми формами нелегального трудоустройства, у них вводятся с 2017-го года очень серьезные штрафы. Но тем не менее, до этого года правительство Польши, можно сказать, даже закрывало глаза на эту проблему. Потому что в Польше при экономическом росте просто не хватает рабочих рук, и они иногда закрывали глаза на то, что наши украинцы там работали нелегально. Опять же, проблема легального и нелегального трудоустройства не лежит только лишь в плоскости того, что наши заезжают и работают нелегально. Это в том числе и поляки закрывали глаза на подобного рода явления.

Какие возможности для украинцев открываются в случае официального трудоустройства в Польше? Зарплата выше, чем в Украине?

— Да, конечно. Зарплата с 1 января, опять же, мы говорим о грязной зарплате, до вычета налогов сейчас у них 12 злотых в час. Понятно, что после вычета налогов эта сумма будет немного меньше, но тем не менее. Самое главное преимущество для человека, который работает легально, это возможность получения карты "побуту", это получение карты "сталого побуту" и возможно в перспективе получения гражданства Польши. Я думаю, это в большей степени мотивирует людей к тому, чтобы трудоустраиваться легально. Кроме того, легальное трудоустройство дает возможность претендовать в том числе на получение пенсии в Польше по достижению окончания рабочего стажа, и дает возможность социальной защиты в том случае, если происходит какая-то травма на производстве. Понятно, что те, кто заезжают и отмеривают свое время нахождения там, буквально, максимум полгода, им все равно, они отработали, официально, неофициально, они работают, зарабатывают деньги, выезжают из страны. Но те, кто ориентируются и пытаются связать свое будущее с Польшей, естественно стараются устроиться исключительно легально.

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Какие требования к украинцам для выезда, для трудоустройства в Польше? Какие риски в этой сфере?

— Наверное, начнем с рисков. Наибольший риск, который есть и с которым может столкнуться человек, который будет выезжать за границу, причем это касается не только Польши, это возможность столкнуться с мошенниками, которые, к сожалению, в огромном количестве присутствуют на этом рынке. Купить приглашение от компании, которое уже не действительна и не работает. Получить ту же трудовую визу и не иметь возможности пересечь границу, потому что к тому моменту, когда человек будет выезжать на работу, компания, которая выдала ему приглашение, может быть закрыта, а приглашение, соответственно, аннулировано. Человек может столкнуться с проблемой, когда он приедет и попадет на нечестного работодателя. Естественно, тут каждый, естественно, как хозяин собственной судьбы, должен опираться на логику, должен читать, должен смотреть те документы, которые он подписывает и соответственно пытаться максимально минимизировать те риски, которые у него могут быть при выезде за границу.

В какие еще страны выезжают на работу украинцы?

— Если мы говорим о текущем моменте, востребована у украинцев Венгрия, они хотят принять порядка 100 тысяч украинцев. Чехия — примерно равнозначные цифры. Востребованы будут в ближайшее время наши строители, около 20 тысяч будет, вроде бы, пул заявки на строителей в Израиль. Но если мы говорим о Польше, которая в 2017-ом году хочет выдать 1,5 миллиона виз, то можно сказать, что наиболее приоритетной страной для выезда для украинцев является Польша. Все остальные страны стараются набирать в первую очередь высококлассных специалистов, со знанием языка, и такие люди, конечно, будут востребованы, но их очень мало и поэтому если мы говорим о массовой трудовой миграции, мы говорим о Польше, Чехии, Венгрии.

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Где украинцы получают самую высокую зарплату за рубежом?

— Если человек специалист, то он сможет получать везде большую зарплату. Опять же, будем говорить о первой тройке государств, это, конечно, Германия, Англия и США.

Напомним, в некоторых странах ЕС наблюдается четкий тренд к росту популярности радикальных сил, в частности в Польше все активнее проявляют себя организации, которые не видят Украину как своего стратегического партнера, заявил дипломат Василий Филипчук.