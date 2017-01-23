Вилами по воде? Нешуточное обсуждение темы эмиграции в Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Печальная статистика

Тема эмиграции становится в Украине в последнее время все более болезненной. Согласно социологическим данным, если в 2014 году желающих уехать из Украины было всего 42%, то в 2016 году — 65%.

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По данным декабрьского соцопроса компании Research & Branding Group, более трети украинцев (34%) готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства. Среди главных причин отъезда называют предложение интересной и прибыльной работы, вооруженный конфликт, экономические проблемы в стране и семейные обстоятельства.

Кроме того, именно украинцы стали лидерами по числу видов на жительство в ЕС. Число получивших вид на жительство достигло исторического максимума. В 2015 году около 500 тысяч граждан Украины получили вид на жительство в странах Европейского союза (19% от всех выданных документов).

Нешуточные баталии

На минувших выходных в соцсетях разгорелись нешуточные баталии вокруг темы эмиграции. Сначала причиной стал пост украинца, гордо продемонстрировавшего общественности свой новый американский паспорт.

"Украина не то что не пытается никого привлечь, она не пытается никого удержать. Меньше думающих людей — меньше проблем для политиков", — написал Артур Оруджалиев.

В противовес тем, кто его поддержал, появились даже посты с хештегами "Я не уеду и не сдамся" и поток брани в адрес тех, кто "предал страну".

Позже активный участник Майдана, а ныне нардеп от БПП Мустафа Найем опубликовал у себя в Facebook философский пост "Об эмиграции", в котором призвал украинцев не покидать страну, иначе так "мы капитулируем" и останемся "вторым сортом".

"..многие (не все! но большинство) останутся "вторым сортом" и будут обречены на окончание жизни в кругу таких же уехавших из других стран. И это не в рамках дискриминации. А просто потому, что взрослый эмигрант – это человек с уже устоявшимися взглядами, привычками, выросший в другой атмосфере и принявший другие культурные паттерны. Не говоря уже о том, что он банальный конкурент на рынке труда, которого при всей человечности западной цивилизации, не ждут с открытыми объятиями", - написал он.

"Для меня вопрос эмиграции – это, в первую очередь, вопрос достоинства, гордости, а если совсем просто – я банально не хочу сдаваться…", - заверил Найем.

При этом, говоря о нынешней ситуации в Украине, Найем возложил все на "попередников". "Дело в том, что Украину, которая у нас есть, строили не мы. Нам она досталась от "элиты", которая либо грабила страну, либо по инерции продолжала строить жалкую копию совка. И это не мы привили целому народу чувство глубокой неполноценности, 20 лет подряд обрекавшее страну на борьбу между двумя крайностями – внешним управлением или пещерным национализмом. И, так или иначе, рано или поздно ответственность за все, что происходит, должны будут взять те, кому сейчас 30-35-40. И это не они, это – мы", - подчеркнул он.

Ответ Найему

В то же время многие пользователи сети негативно отреагировали на пост Найема, расценив его слишком пафосным, пассионарным и безаргументным.

Резко раскритиковал нардепа и экономист Михаил Кухар. Оппонируя нардепу, он написал в Facebook гневный пост, в котором обвинил Найема и других лидеров-победителей Майдана, пришедших к власти, в попытках снять с себя ответственность за сложившуюся в стране ситуацию. При этом, как подчеркнул экономист, иммиграционные потоки в Украине выросли в разы именно в последние три года при новой власти.

"Но по большому-то счету они нормальные ребята. Ну ведь далеко не худшие же из тех, что наверху. Во первых искренние, романтичные… Их вина только в одном: что они избрали Революцию, как способ прихода к власти… И, в итоге, их романтизм, оказался преступным по отношению к целому поколению молодых талантливых украинцев, что вот теперь так отчаянно вдруг стали все эммигрировать. Мустафа с друзьями конечно же не виноват что эти 5 лет потерь пришлись на "их срок", — отмечает Кухар.

"И судя по этой реплике, Мустафа так и не понял, что его первородный грех — это то, что он устроил Революцию в своей же собственной стране. Чем сделал большинство последующих пунктов своей светлой политической программы фактически не выполнимыми…", — добавил экономист.

На обвинения в попытках уйти от ответственности, Найем тут же отреагировал:

"Я трезво оцениваю свои полномочия, возможности и ответственность. И будучи в трезвом уме и при ясной памяти прекрасно понимаю, что одинаково называть властью меня, и, к примеру, Хомутынника, Левочкина, Березенко или Кононенко — это как минимум манипуляция. Но к ним, я так понимаю у тебя вопросов нет".

Хотя в своем посте об эмиграции нардеп писал, что "так или иначе, рано или поздно ответственность за все, что происходит, должны будут взять те, кому сейчас 30-35-40. И это не они, это – мы".