Эксперт: отсутствие безвиза - не помеха для нелегальных трудовых мигрантов

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что отмена виз для Украины может произойти весной этого года. В Евросоюзе же не спешат называть дату, но дают очередные прогнозы на этот счет. Так, глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли ожидает, что Евросоюз в феврале или марте одобрит механизм приостановки "безвиза" с третьими странами. При этом Нидерланды до сих пор не ратифицировали Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. В Евросоюзе надеются, что это произойдет в первой половине этого года.

Чего опасается ЕС, затягивая процесс предоставления "безвиза" Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук.

"Есть риск среди политиков того, что будет большая волна трудовых мигрантов, хотя есть и те, кто говорит, что не будет больших волн, поскольку те, кто хотели уехать, уже уехали. А даже в сегодняшних условиях, люди, которые хотят уехать, они ищут варианты для того, чтобы уехать и быть нелегалом, и там искать себе работу. Отсутствие безвизового режима — это не препятствие для человека, который хочет уехать за границу нелегально и быть там трудовым мигрантом неофициальным", — сказал Томенчук.

При этом он отметил, что процент таких людей будет небольшой.

Европейский парламент 15 декабря одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Украинские власти рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца этого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.