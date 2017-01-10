Безвиз с ЕС: МИД допускает принятие окончательного решения до 23 апреля

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Евросоюз может принять окончательное решение по безвизу с Украиной до начала выборов во Франции, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

"Наш таймлайн, по которому мы сейчас движемся к безвизовому режиму (по крайней мере, как я его вижу), говорит о том, что окончательное решение о безвизовом режиме будет принято до выборов во Франции, но оно вступит в силу, скорее всего, не раньше этих выборов", — приводит слова Зеркаль издание "Европейская правда".

По мнению замминистра, дальнейших задержек в рассмотрении предоставлении безвизового режима Украине быть не должно. Вместе с тем Зеркаль отметила, что, вероятней всего, Грузия получит безвизовый режим с ЕС раньше Украины.

"Я считаю, что ЕС неоправданно затягивает с принятием решения. Можно, конечно, их оправдывать и говорить, что проблема Турции и все остальное… Но, на мой взгляд, это очень слабое оправдание", — сказала она.

Европейский парламент 15 декабря 2016 года одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. В Украине рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца прошлого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.

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Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.