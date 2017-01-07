Как безвиз и евроинтеграция спровоцировали социальную катастрофу

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики – правовед, для РИА Новости Украина

Не прошло даже семи лет с того момента, когда Петр Порошенко, тогда еще министр иностранных дел в правительстве Юлии Тимошенко, пообещал украинцам, что они будут ездить в Евросоюз без виз. И вот Европарламент, так и не проголосовав за предоставление Украине безвиза, назвал новым сроком рассмотрения этого вопроса 3 апреля 2017 года.

Мечтать не вредно

Первую попытку склонить европейцев к либерализации визового режима предпринял в 2005 году Виктор Ющенко. "Оранжевый" президент проявил "добрую волю", отменив украинские визы для европейцев, чем нанес ощутимый ущерб бюджету страны. Но его надежды на то, что европейские страны из благодарности ответят тем же, не оправдались. Мало того, Украина потеряла рычаг влияния на европейские государства, которые немедленно приступили к "закручиванию гаек" при выдаче украинцам разрешений на въезд в свои страны. А поскольку украинские дипломаты не могли ответить симметрично, им приходилось лишь утираться в ответ на вовсе не дружественные шаги Европы.

Казалось бы, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и приход к власти "демократических" сил должен был стронуть ситуацию с мертвой точки, но, во-первых, само Соглашение не предусматривало никакого безвиза, а во-вторых, в отличие от своих политиков и пропагандистов, европейские пограничники прекрасно понимают, зачем гражданам Украины безвизовый режим. И получить визу обычному человеку стало еще сложнее.

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До последнего времени Евросоюз предоставлял безвизовый режим самым неблагополучным странам Азии и Африки, а вот Украина в число «осчастливленных» не попадала. И не только из-за скачкообразного роста преступности, вал которой захлестнул страну после начала войны в Донбассе. Европе просто не нужны на своей территории сотни тысяч нелегальных работников с Украины, для которых безвиз нужен для того, чтобы попытаться заработать хоть какие-то деньги, которые помогут им и их семьям выжить в стране, переживающей социальную катастрофу.

Жить иль не жить, вот в чем вопрос

Желание "жить по-европейски", как обещали пропагандисты подписания Соглашения об ассоциации, сыграло с украинцами, не удосужившимися прочитать текст этого Соглашения, злую шутку. Ведь декларировало оно отнюдь не увеличение их уровня жизни, а всего лишь переход на европейские нормативы ценообразования в ряде отраслей: ЖКХ, транспорт, торговля энергоносителями, оказание услуг населению, бюджетное финансирование. В том числе – полный отказ от поддержки отечественных производителей. И даже авторы Плана агитации за подписание Соглашения из Key Communications прямо указывали, что некоторое улучшение наступит лишь по истечении 5-10 лет, после огромных проблем для украинского бизнеса: "Мы должны быть честными. Такие перемены будут вызовом для украинского бизнеса, проверкой его жизнеспособности, и хотя некоторые потери в краткосрочной перспективе неизбежны, они обеспечат в среднесрочной и долгосрочной перспективе повышение благосостояния украинцев на 4,3% – 11,6% (по данным независимых исследований)".

Напомню, что навязчивая идея добиться безвизового режима привела к тому, что Евросоюз выставил Украине 144 условия политического и экономического характера, отнюдь не улучшающих положение населения страны. И руководство приложило максимум усилий, чтобы все они были совершенно бездумно, без оглядки на национальные интересы, на интересы граждан выполнены.

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Бездарность и рабская покорность новой украинской власти перед требованиями Европы, отягощенные войной на востоке Украины, привели к тому, что денег в казне не осталось, и единственным способом ее наполнения новое руководство посчитало кредиты, загнавшие страну в долговую кабалу. При этом кредиты МВФ обременялись дополнительными условиями, которые напрямую ударили по благосостоянию населения. Многократный рост коммунальных услуг привел к тому, что оплата отопления квартир зачастую превышает даже не минимальную, а среднюю пенсию. И это не предел, поскольку правительством Яценюка было предусмотрено еще одно семидесятипроцентное повышение тарифов в апреле 2017 года, после которого они будут корректироваться по показателям инфляции. При этом резко упало качество данных услуг. Так гарантированная температура в квартирах ради экономии топлива была снижена до +14 градусов, а в планах – и вовсе до +12.

Катастрофическая нехватка топлива вызвана не только утратой угледобывающего Донбасса, но и закрытием шахт на Западной Украине, а также отказом покупать российский газ в пользу более дорогого реверсного. Но даже газ собственной добычи продается населению по цене импортного, поскольку иное запрещено Соглашением об ассоциации. И это стало причиной того, что отопление частных домов "голубым топливом" превратилось в привилегию богатых. Люди со средним и низким достатком, как в 19 веке, вынуждены топить дровами.

Это было бы допустимо в Канаде или Сибири, где лесные запасы фактически бесконечны. Но на Украине, чтобы зимой не замерзнуть, людям приходится вырубать защитные лесополосы, что непременно приведет к выдуванию плодородного слоя почвы. А что будет, когда не останется лесополос?

Человек есть то, что он ест

Рост зарплат и пенсий не поспевает не только за более чем троекратным падением курса национальной валюты, но и за ростом цен. В результате средняя зарплата украинцев в долларовом выражении упала до уровня наименее развитых африканских и азиатских стран. Уже сегодня многим семьям приходится принимать нелегкое решение: заплатить "коммуналку" или купить еду.

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Это не преувеличение. Глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик отмечает, что потребление продуктов украинцами за три года упало в 2,4 раза: "В 2013 году рынок продуктов питания в нашей стране составлял 17,6 миллиарда долларов. В этом году будет 6,8 — 6,9 миллиардов. За последние три года потребление продуктов питания упало в 2,4 раза. Если в 2013 году ВВП на душу населения составлял 3700 долларов, в прошлом году – 1750, то в этом году в реальном выражении это будет ориентировочно 1500 – 1550 долларов". Президент ассоциации "Свинари Украины" Артур Лоза сообщает о падении на 22% украинского рынка сала, а вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк бьет тревогу из-за сокращения поголовья коров на 12% за два последних года.

Причиной этого падения стало общее сокращение доходов населения буквально во всех сферах экономики, вызванное разрывом связей с Россией. Это отмечают не только перечисленные выше аграрии. Падение экспорта в РФ ударило по промышленности, обанкротив или поставив на грань банкротства многие промышленные предприятия, привело к резкому обнищанию десятков тысяч их работников, а также сократило поступление денег в бюджет и Пенсионный фонд.

В свою очередь, правительство занялось урезанием всего, что касается социальных программ. Помимо "реформы" медицинского обслуживания, которое оставит без квалифицированной медицинской помощи миллионы людей, начата "реформа" образования, ведущая к сокращению количества школ и вузов. В качестве одного из первых шагов руководство страны урезало стипендии студентам. На 2017 год планируется сокращение числа стипендиатов с 2/3 до 45% студентов, а в перспективе их число может сократиться и до 25%, что сделает недоступным высшее образование для выходцев их небогатых семей.

Из огня да в полымя

Но самой обездоленной категорией населения сегодня являются даже не пенсионеры, а беженцы из районов боевых действий. Помимо потрясений, от которых они бежали из своих домов, они оказались на территории собственной страны людьми "второго сорта". За свою верность украинскому государству многие из них расплачиваются не только неприязненным отношением к ним со стороны некоторых "гипер-патриотов", но и невозможностью обеспечить себя, свои семьи, своих детей средствами к существованию, поскольку в условиях экономической катастрофы практически лишены возможности найти работу. Помимо этого они вынуждены оплачивать не только чрезмерные коммунальные расходы, но и аренду жилья.

Примерно так же, как беженцы расплачиваются за свое стремление остаться жить на Украине, чревато расходами и стремление украинцев ездить в Европу без виз. Ведь никто не обещал, что вслед за 144 требованиями ЕС не появятся новые, в результате которых социальная катастрофа на Украине только усугубится.