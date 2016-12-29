В Грузии ожидают предоставления безвизового режима с ЕС в ближайшие дни

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сообщил, что ожидает завершения в ближайшие дни всех необходимых технических процедур для предоставления гражданам Грузии безвизового режима со странами Евросоюза.

"В 2016 году в силу вошло и полномасштабно заработало Соглашение об ассоциации с ЕС. Вопрос визовой либерализации поддержали все три структуры Евросоюза, и мы в ближайшие дни ожидаем завершения всех необходимых процедур для того, чтобы граждане Грузии имели возможность посещать страны Евросоюза без виз. Остаются лишь технические процедуры, принципиальное решение уже принято", — сказал премьер на итоговом правительственном заседании в четверг.

Европейский парламент 15 декабря одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии.