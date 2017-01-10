В МИД надеются, что парламент Нидерландов поддержит СА с Украиной

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль считает, что нижняя палата парламента Нидерландов может поддержать соглашение об ассоциации Украина-ЕС в конце января-начале февраля текущего года.

"У меня сложилось впечатление, что в конце января — начале февраля нижняя палата нидерландского парламента проголосует за решение о ратификации соглашения… Мы рассчитываем, что в первом полугодии следующего года Голландия передаст в Брюссель свои ратификационные грамоты", — сказала Зеркаль в интервью изданию "Украинская правда".

По словам представителя внешнеполитического ведомства, после поддержки в нижней палате и выборов в Нидерландах соглашение об ассоциации отправят в голландский сенат, и, поскольку в сенате "будет свободное голосование христианских демократов, это добавляет шансов на успех голосования".

Ранее лидеры стран-членов ЕС приняли законодательно обязывающее решение, которое должно позволить Нидерландам ратифицировать соглашение об ассоциации Украина — ЕС, учитывая результаты референдума, на котором граждане страны проголосовали против этого соглашения. Оно вступит в силу только после ратификации в Нидерландах соглашения Украина — ЕС. Правительство Нидерландов направит предложение о ратификации соглашения об ассоциации ЕС-Украина в парламент в январе, пообещал накануне премьер королевства Марк Рютте.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.