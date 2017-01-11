Климпуш-Цинцадзе: Украина не получала предложений о мигрантах в обмен на безвиз

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина не получала от Евросоюза предложений о расселении мигрантов в стране в обмен на безвизовый режим с ЕС.

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"Нет, не было (предложения по расселению мигрантов – ред.), это личные мысли, фантазии отдельных заместителей министров", — сказала вице-премьер.

Она отметила, что Украина не должна торговаться сейчас в вопросе получения безвизового режима. "Я не считаю, что Украина должна сейчас чем-либо торговать для того, чтобы получить безвиз. Украина со своей стороны все обязательства выполнила, и поэтому это не вопрос, что мы еще должны были сделать", — сказала она в интервью "Пятому каналу".

Ранее замминистра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Киев мог бы взять на себя добровольную квоту европейских стран на расселение мигрантов в обмен на безвизовый режим с ЕС. Замминистра Украины по делам оккупированных территорий Георгия Туку возмутило предложение Петухова. В свою очередь Петухов отметил, что предложение о расселении мигрантов было его "личными размышлениями". В минюсте также заявили, что инициатива Петухова не отражает официальной позиции ведомства, а премьер страны Владимир Гройсман сказал, что Кабмин не поддерживает предложения о расселении мигрантов.