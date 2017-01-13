Что ЕС хочет от Украины за предоставление безвиза? Мнение эксперта

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Комитет гражданских свобод Европарламента поддержал безвизовый режим для Грузии. Финальное голосование в Европарламенте по визовой либерализации с Грузией состоится в феврале. Уже с апреля или мая 2017 года грузины смогут путешествовать без виз в Шенгенскую зону.

Между тем в МИД Украины сделали еще один осторожный прогноз относительно того, что безвизовый режим с ЕС для граждан страны будет открыт до старта сезона летних отпусков.

Когда безвиз для украинцев станет реальностью, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала эксперт-международник Анна Шелест.

(текст публикуется на языке оригинала)

Читайте также: Гайдай: решение комитета ЕП по безвизу для Грузии дает надежду Украине

Рішення комітету ЄП щодо Грузії відкриває шлях до голосування щодо безвізу в Європарламенті?

— Так, звичайно, голосування в Європарламенті вже більш технічне, тому що довіряють в першу чергу саме висновкам комітету, який перевіряє будь-які заявки і будь-які подібні процедури. Ми можемо не очікувати такого великого перевісу, як в комітеті, але те, що це буде позитивне рішення, це фактично буде вже вирішено для Грузії.

Тобто про такі сюрпризи, як відтермінування, можна вже не говорити?

— Теоретично відтермінування ще можливе через ті процедури, які є, тому що затвердження проходить, повинно рішення бути опубліковано, і після опублікування ще приблизно 21 день на те, щоб воно вступило в силу. Але, як показав досвід Молдови два роки тому, офіційна публікація може відбутись завтра, а може затягнутись, якщо я не помиляюсь. Тоді це був приблизно місяць — після прийняття рішення до його опублікування. Тобто таке штучне затягнення теоретично ще можливе, однак ми не кажемо про півроку, рік, ми кажемо про набагато менший термін.

Призупинення безвізу для Грузії вже теж узгоджено? Це питання, спільне для всіх?

— Механізм припинення для всіх однаковий. Тобто це не стосується Грузії, України чи будь-якої країни, яка мала десять років цей безвізовий режим. Тобто це окремий механізм, який давно існував в ЄС і рішення, яке приймається зараз, це фактично перегляд тих умов і процедур, за яким може бути призупинений безвізовий режим з будь-якою країною, яка на сьогодні вже має такий режим. Тобто на США теоретично він теж розповсюджується. Питання в тому, що як для Грузії, так і для України прийняття самого рішення про безвіз прив’язали до самого прийняття рішення про оновлення цього механізму призупинення. Цього не було для тих країн, які вже в 2016 році — їх було, якщо я не помиляюсь, три — отримали безвізовий режим з ЄС.

Які перспективи в України щодо подібного рішення комітету ЄП?

— Грузія дійсно нас випередила, і тут важко сказати, чия це провина, тому що тут не стратегічне рішення, а тут формулювання, які ми отримали в одному з рішень. Для Грузії було прописано, що вступ в дію безвізу почнеться з моменту, коли буде призупинення, і зараз цей процес теж закінчується, тобто воно можливо приблизно в один і той самий час. Для України, на жаль, в тому ж самому рішенні було сказано, що певні процедури почнуться лише після призупинення, тобто фактично зараз Грузія наверстала ці кроки, які ми зможемо пройти лише після того, як буде оновлено рішення щодо призупинення. Тобто, з одного боку, суто технічно, тому що політичні рішення вже прийняті, з іншого боку, звичайно, це додаткові місяці на ці узгодження. Однак через те, що на цьому етапі немає термінів, це може зайняти один день, може зайняти місяць чи два.

У дипломатичних колах неофіційно кажуть про те, що український безвіз європейці лише поставлять в порядок денний навесні 2017 року — після виборів у Франції. Чому? Канал на Youtube "5 канала" Парубий о перспективах безвизового режима с ЕС

— Так, звичайно. Це було і в інтерв’ю заступниці міністра закордонних справ. Тобто є така інформація, однак будемо говорити відверто, що йде інформація від європейських парламентарів дуже різна. Одні кажуть, що не турбуйтесь, якщо встигнемо прийняти зараз це рішення про призупинення, то відразу швидко приймаємо по вам всі рішення. Хтось каже, що ні, Франція буде вже блокувати до останнього моменту і прив’язує до своїх виборів, що не пов’язано з Україною, а з тією передвиборчою ситуацією, яка у країні зараз розгортається. Тобто інформація дуже різна і, як показали попередні півроку, що на сто відсотків не варто вірити, поки вона не опублікована на офіційному сайті європейських інституцій, тому що дуже багато було сюрпризів.

Коли варто очікувати остаточного рішення по призупиненню безвізу?

— Те, що там оновлюють, це, по-перше, скорочення термінів. До цього держава повинна була довести протягом, якщо я не помиляюсь, приблизно півроку, що погіршується міграційна ситуація в країні. Зараз вони скорочують цей термін до трьох місяців. Це могли ініціювати лише країни, зараз певні повноваження передаються Єврокомісії. Тобто в даному випадку, якщо в країні не погіршиться міграційна ситуація, то більшість з цих пунктів, які зараз переглядаються, навряд чи будуть стосуватись її. Єдине, що намагаються Україні поставити за умову, це, звичайно, антикорупційне законодавство і його імплементація. Це певна новинка, до цього до жодної країни ці умови не ставились. А влітку намагались провести в резолюцію до України питання, що якщо погіршиться ситуація в країні, то може бути відкликаний безвізовий режим. На щастя, цього не відбулось, але це постійно на порядку денному переговорів.

Напомним экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире "ГС" спрогнозировал перспективу получения безвизового режима с ЕС, урегулирования конфликта в Сирии, а также каких действий ждать от Дональда Трампа и его союзников.

Ранее эксперт-международник Виктор Шлинчак в эфире "ГС" заявил, что Украина никак не может повлиять на Еврокомиссию, поэтому безвизовый режим в лучшем случае стоит ожидать к концу весны.