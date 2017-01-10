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В Белоруссии опубликован указ о 5-дневном безвизе для граждан 80 стран

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Указ о безвизовом въезде в страну распространяется на США и 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, Японию и несколько других государств.
Флаг Белоруссии
RIA News

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Пятидневный безвизовый режим въезда в Белоруссию для граждан 80 стран, в том числе США и государств-членов Евросоюза, начнет действовать через месяц, указ официально опубликован.

Флаг Евросоюза
futureatlas.com/flickr.com
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Указ был официально опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подписал указ, которым устанавливается безвизовый порядок въезда на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск" для граждан 80 государств.

Указ распространяется на США и 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, Японию и другие государства.

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