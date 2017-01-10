Комитет ЕП проголосует 12 января по безвизу для Грузии

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Комитет Европарламента по гражданским свободам собирается 12 января голосовать по соглашению об отмене визового режима для Грузии, сообщил во вторник РИА Новости представитель крупнейшей политической фракции ЕП – Европейской народной партии (ЕНП).

"Голосование состоится в этот четверг", — сказал собеседник агентства.

В начале декабря представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.

Введение механизма приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили также в декабре.

После одобрения комитетом ЕП по гражданским свободам перехода ЕС на безвизовый режим с Грузией, данное решение предстоит утвердить Европарламенту как институту. "Ожидается, что это также произойдет в январе", — сказал представитель фракции ЕНП. Назвать конкретные сроки начала действия безвизового режима он затруднился.