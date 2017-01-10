В мире
RSS

Комитет ЕП проголосует 12 января по безвизу для Грузии

(обновлено: )78
Как сообщил представитель Европейской народной партии (ЕНП), "голосование состоится в этот четверг" по соглашению об отмене визового режима для Грузии.
Флаг Грузии
REUTERS David Mdzinarishvili

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Комитет Европарламента по гражданским свободам собирается 12 января голосовать по соглашению об отмене визового режима для Грузии, сообщил во вторник РИА Новости представитель крупнейшей политической фракции ЕП – Европейской народной партии (ЕНП).

"Голосование состоится в этот четверг", — сказал собеседник агентства.

Андрей Парубий о безвизовом режиме с ЕС. Видео
Канал на Youtube "5 канала"
Парубий о перспективах безвизового режима с ЕС

В начале декабря представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.

Введение механизма приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили также в декабре.

После одобрения комитетом ЕП по гражданским свободам перехода ЕС на безвизовый режим с Грузией, данное решение предстоит утвердить Европарламенту как институту. "Ожидается, что это также произойдет в январе", — сказал представитель фракции ЕНП.  Назвать конкретные сроки начала действия безвизового режима он затруднился.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Подол в снегу
Украина в снежном плену - испытание власти
Украина-Польша: патриотизм и раздор
Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко
Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование