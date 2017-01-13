Гайдай: решение комитета ЕП по безвизу для Грузии дает надежду Украине

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

На шаг ближе к безвизовому режиму с ЕС стала Грузия. Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел поддержал предоставление безвизового режима этой стране.

В сообщении пресс-службы комитета говорится, что в феврале состоится голосование этого вопроса в Европарламенте. Безвизовый режим для Грузии вступит в силу в тот же день, что и одобренный Европарламентом механизм приостановки безвиза.

Почему комитет принял решение по Грузии отдельно от Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила аналитик Института мировой политики Дарья Гайдай.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Чому питання безвізу для Грузії просувається швидше, ніж для України? Канал на Youtube "5 канала" Парубий о перспективах безвизового режима с ЕС

— Скасування віз прив’язане до запуску механізму зупинення безвізу. Поки що він не запущений, там є певні процедурні моменти, які знову розглядаються в Європарламенті і в Раді ЄС, тому не можна сказати точно, коли, навіть якщо буде голосування за Грузію, запрацює цей безвізовий режим. Тому голосування – так, справді, було прийнято рішення по Грузії, яке ми чекаємо по України. Європарламент вирішив рухатись по Грузії, він готовий, можливо, найближчим часом зробити рішення по Україні. Тому що ми чудово розуміємо, що в Європарламенті, прийнявши рішення по Грузії, будуть виникати питання, чому ж по Україні не голосують. Виникає дискримінація і, звичайно, в ЄС хочуть цього уникнути. Вони постійно підкреслювали, що країни, які виконали умови, є рівними, ніякого не може бути розділення.

З іншого боку, ми чудово розуміємо, що Грузія і Україна – це різні величини. Україна є найбільшою за площею країною в Європі, а міграційні ризики, які бачаться звідти, набагато вищі для європейців, ніж з Грузії. Тому українське питання, хоча і в ЄС намагаються підкреслювати, що всі країни є рівними, однак, звичайно, коли розглядається випадок Грузії і коли розглядається випадок України, трішки по-іншому дивляться на ці країни в Європі. У нас, мені здається, те, що грузинське питання сьогодні посунулось, є позитивом для України, тому що тепер країні набагато легше апелювати і аргументувати свої позиції в Брюселлі, говорити, що не може бути ніякого розділення, не може бути ніяких подвійних стандартів, ці питання повинні розглядатись не з якихось політичних причин, а саме на основі виконання технічних умов.

Заступник голови МЗС Олена Зеркаль заявила, що рішення про безвіз для України з ЄС набуде чинності після виборів у Франції. Чому кажуть про прив’язку до виборів у Франції?

— Рішення про те, що Грузія і Україна є розділеними, немає. Жодна країна не запрацює, поки не запрацює механізм про призупинення безвізу. Поки що він не запущений, і, можливо, ЄС, я не виключаю, може прийняти рішення, що він буде запущений тільки після виборів у Франції, а це означає, що всі країни отримають безвіз фактично, не юридично, тільки після виборів.

Безвіз для України в комітетах Європарламенту не розглядався?

— Він вже розглядався, є позитивним. Але потрібно після того, як він розглядається в комітетах Європарламенту, потім ще консультації з Радою ЄС, і після цих консультацій комітет підтверджує загальне рішення і виносить на голосування в Європарламент. Цього підтвердження і включення в порядок денний Європарламенту питання України ще немає. В Грузії ще більш-менш визначено, хоча теж конкретної дати немає, для України цього рішення немає. Я допускаю, що найближчі кілька тижнів представники будуть апелювати до того, що є рішення по Грузії і потрібно рухатися і в українському питанні, тому що і Україна, і Грузія виконали вимоги, а тому не мало бути розділення через певні страхи і побоювання, які існують в Європі.

Чи можуть розглянути питання безвізу для України на сесії Європарламенту разом з Грузією в один день.

— Зараз досить важко говорити, тому що є дуже багато в Європарламенті і в Раді ЄС, серед країн-членів є ті, хто палко відстоюють надання безвізу України, є ті, хто висловлюють сумніви і прямо заперечують, знаходять різні перешкоди, щоб це рішення було прийнято. Чия аргументація переможе, кому вдасться переконати колег — ми зараз є свідками цього процесу.

В яких випадках можливий сценарій затягування з боку ЄС надання безвізу Україні?

— Може бути формальне рішення про надання безвізу, однак без запуску механізму призупинення безвізу це впровадження буде відкладено. Також може бути відкладене саме голосування. Ми останні кілька місяців спостерігали, як на основі певних бюрократичних процедур, базуючись на політичній кон’юнктурі всередині ЄС, рішення відкладувалось тому, що воно не на часі, воно може зашкодити прийняттю інших рішень всередині ЄС.

Напомним экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире "ГС" спрогнозировал перспективу получения безвизового режима с ЕС, урегулирования конфликта в Сирии, а также каких действий ждать от Дональда Трампа и его союзников.

Ранее эксперт-международник Виктор Шлинчак в эфире "ГС" заявил, что Украина никак не может повлиять на Еврокомиссию, поэтому безвизовый режим в лучшем случае стоит ожидать к концу весны.