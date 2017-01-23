Поставки ракет в Польшу подогревают конфликт НАТО и РФ - Стариков

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Соединенные Штаты начали поставки в Польшу новых высокоточных крылатых ракет класса "воздух-земля".

Первые единицы уже прибыли на авиабазу Кшесина в Познани. Сообщается, что американские ракеты JASSM и JASSM-ER могут совершать маневры на расстояние до тысячи километров и поражать цели на земле. Такими ракетами в Польше планируют оснастить истребители F-16.

Что означают поставки вооружения в Восточную Европу, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Стариков.

Эти высокоточные крылатые ракеты — насколько это новое и современное оружие?

— Нет, это очень хорошая машина, передовая, это оружие четвертого поколения, поэтому оно надежное, высокоточное, невидимое. Поэтому это машина, позволяющая выполнять задачи, для которых предназначена. Самая основная задача, для чего закупили поляки эту ракету, у них есть программа закупки вооружений, которая называется "Орка", туда включено и ракетное вооружение высокой точности. Данная система позволяет ответить на размещение "Искандеров" в Калининградской области. Это ответ РФ на размещение "Искандеров".

Это инициатива именно Польши или это глобальные планы НАТО?

— Есть программа, которая утверждена правительством Республики Польша. Поэтому если рассуждать со стороны НАТО, то это ответ на усиление военного присутствия РФ в западном военном округе и размещение "Искандеров" в Калининградской области. Россия считает, что НАТО усиливает свой военный потенциал на территории Прибалтики, Польши Румынии, значит, она размещает свои "Искандеры" и усиливает военное присутствие в западном военном округе. Вот так понятие с двух сторон, двух оппонентов.

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То есть Россия будет расценивать это как шаги НАТО?

— Да. Просто Польша является одним из главных стратегических партнеров США в Европе, на уровне Англии и Швеции. И это о чем говорит? О том, что это не разговоры о снижении напряженности, это оборонное сдерживание показывает РФ, что если она будет и дальше вести так называемую нелинейную войну в отношении Прибалтики, то будет серьезный ущерб им нанесен. Поэтому 1000 километров, Калининградскую область накрывает, а даже накрывает большую часть западного округа. Если посмотреть, Москву даже может накрыть.

Стоит ли ожидать какого-то ответа от России?

— Они завезут С-400. Они уже начали завозить в Калининградскую область и ставить в западном округе возле границ зенитно-ракетный комплекс ПВО, который они разместили и в Крыму. Сейчас они в Калининградской области будут размещать. Поэтому идет усиление военного присутствия на границах НАТО. А НАТО усиливает военное присутствие и сдерживает российскую агрессию на своей границе. Вот сейчас что можно сказать, что конфликт с НАТО будет дальше, будет возрастать. Томас Шеллинг написал отличную книгу "Оружие влияния" в 1966-ом году. Это лауреат Нобелевской премии по экономике. Вот он написал хорошую книгу, где написано, что происходит сейчас, и какие действия вооруженные силы и страны проводят для того, чтобы сдерживать своего вероятного противника.

Мы сейчас будем наблюдать определенную гонку вооружений? До какого предела может быть это наращивание?

— Да, это будет гонка вооружений, потому что, смотрите, что происходит. Сейчас Россия прекратила, но, помните, были провокации в отношении самолетов, кораблей НАТО на территории НАТО. Для чего они сделали? Они показывали, что если НАТО будет усиливать свои вооруженные силы на границе, они будут провоцировать и усиливать напряженность. Это будет продолжаться и дальше. Поэтому что Дональд Трамп говорит? Трамп говорит, что надо разобраться с НАТО. Действительно, США 72% бюджета финансируют. И Трамп правильно говорит, давайте, чтобы было хотя бы 2% ВВП страны платили, я не говорю про 5%, которые платим мы. Поэтому он правильно требует. Не только Америка все под зонтиком держит, но и другие страны должны раскошелиться. Система будет все больше и больше усиливаться, пока или политическим, или военным путем не будет разрешена.

Учитывая поставки оружия в Польшу, это может повлиять на ситуацию в Украине?

— Дело в том, что это совершенно разные стратегические направления РФ. НАТО у них одно, Сирия — другое, Украина — третье. Так вот, для того, чтобы это так называемое оружие возмездия, вот эта крылатая ракета — это не оружие наступательное. Это оружие оборонительное. Это показывает, что что не покидая территории Польши, при угрозе, при нанесении удара или угрозе нанесения удара РФ со стороны Кенигсберга, они нанесут превентивный удар, уничтожат эти пусковые установки. Помните, опять же, когда в Крыму были учения наших ПВО, когда наши сбивали низколетящую цель, РФ подняла по тревоге свои части ПВО и угрожала, если вы это сделаете, то мы нанесем упреждающий удар по вашим пусковым установкам. Это то же самое. Поэтому это оружие не нападения, это оружие сдерживания, чтобы сдержать РФ от необдуманных поступков. А Украине что необходимо сейчас немедленно делать? Самое главное, развивать пусковые испытания оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром", который "Южмаш" производит, надо уже проводить его летные испытания, и ставить на вооружение. Это ракета, которая 500 километров, это тоже будет орудие сдерживания.

Напомним, эксперт Елена Снигирь в эфире "ГС" заявила, что у ОБСЕ отсутствует опыт введения вооруженных и полицейских миссий в регионы, где конфликт еще не исчерпал себя.