Украина: проблема эмиграции и мутные перспективы

РИА Новости Украина

Некоторые эксперты небезосновательно называют эмиграцию главной причиной возникновения проблемы отсутствия кадров, которая приводит к пробуксовке процесса реформирования и обновления старой системы. Но возможно ли остановить трудовую миграцию в недалекой перспективе, пишет Ярослав Приходько.

Ответ на этот вопрос будет скорее отрицательным, чем положительным. Подтверждением этому может быть опыт других стран, особенно нашей соседки Польши. В свое время в период с 1980-го по 1989-й годы Польшу покинуло около 1.1 миллиона человек. Это без учета немецких переселенцев, которые подпадали под '' Закон по делам перемещенных лиц и беженцев'' от 1953 года.

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Когда в девяностые годы начались реформы Бальцеровича, в США шутки о польском сантехнике стали обыденностью. Даже самым образованным полякам приходилось некоторое время работать сантехниками. Во времена реформирования Польша продолжала терять два десятка официальных трудовых мигрантов ежегодно. Как бы то ни было, реформы Бальцеровича вывели нашего соседа на уровень развитых европейских стран. Поляки смогли реформировать свою страну и построить армию балтийского образца, а уже в 2004 году вступить в ЕС.

Однако люди не вернулись после удачного реформирования, несмотря на призывы польских политиков и высокие экономические показатели, а после вступления в ЕС началась новая волна трудовой миграции. Вступление в Европейский Союз только напомнило о старой проблеме эмиграции.

В период с 2004 по 2006 год Польшу покинуло около 2 млн человек. Основной целю миграции стала Великобритания. Прошло некоторое время, и шутки о польских сантехниках стали обыденностью для стран Западной Европы. Два миллиона человек для 38-миллионной страны. И это без учета населения, которое выехало в девяностые и в период реформ Бальцеровича. В Польше без Майдана, войны и падения экономики. В стране, которая провела успешные реформы, выполнила все требования Европейского Союза и получила право на членство.

Но несмотря на прогрессивное развитие, люди все равно продолжают ехать. Как показывает опыт, мало построить успешную экономику. Польша неплохо конкурирует на рынках Европейского Союза, занимает высокие места в экономических рейтингах, но люди все равно продолжают покидать страну.

Польской власти остается только рекрутировать иностранных работников, а польским университетам – расширять программы для студентов восточных студий. Политика польского правительства в ближайшие годы будет направлена на украинскую молодежь, и в этом нет никакой геополитики. Поляки пытаются заполнить вакуум, созданный своими трудовыми мигрантами.

В чем причина миграции? Почему люди продолжают уезжать, несмотря на удачные реформы? Ответ прост – отсутствие перспектив. И это, учитывая стабильность польской экономики. Люди едут за большими зарплатами и перспективами. Польские студенты ищут перспективного трудоустройства, а ученые – прогрессивных научных исследований.

Стоит отметить, что Польша не единственная страдает от проблемы эмиграции. Подобные процессы почувствовали на себе страны Прибалтики. После вступления в ЕС молодежь этих стран начала массово мигрировать в Западную Европу. Сейчас прибалтийские страны должны решать вопрос прироста населения, а молодежь продолжает уезжать, несмотря на довольно стабильное экономическое развитие.

Украине придется пережить не одну волну миграции. Люди будут продолжать уезжать на поиск перспектив. Рабочие — на поиски достойной зарплаты, студенты – за качественным образованием, ученые – для реализации своего таланта. Не стоит ожидать, что успешные реформы вернут людей на родину.

Скорее всего отток населения будет расти. Украинской власти нужно задуматься над поощрением иммиграционных процессов. При наличии качественного образования и инфраструктуры, негативную миграционную динамику можно будет перекрыть притоком молодых студентов из других стран.