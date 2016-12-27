Министр обороны Израиля призвал евреев к эмиграции из Франции

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости Украина. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прогнозирует ухудшение положения евреев во Франции из-за готовящейся в Париже ближневосточной мирной конференции и вновь призвал их к эмиграции, сообщает РИА Новости.

Такие обращения уже не раз звучали из уст израильских политиков, включая Либермана и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, но тогда поводом для них стала серия терактов в европейских столицах, где мишенями радикальных исламистов стали евреи и их общинные институты.

"К сожалению, вышеупомянутая конференция еще более ухудшит отношение к евреям во Франции. На фоне того, что мы видели за последние годы: теракты в еврейской школе в Тулузе, в кошерном магазине в Париже, антисемитские инциденты — ситуация обострится еще больше. Возможно, пришло время сказать французским евреям: это не ваше государство, это не ваша земля, оставьте Францию и приезжайте в Израиль", — цитирует министра пресс-служба его партии "Наш дом Израиль".

"Мне это видится единственно правильным ответом на этот сговор — иначе данную "конференцию" я назвать не могу. Если вы хотите остаться евреями и защитить своих детей и внуков — репатриируйтесь в Государство Израиль", — сказал он.

Франция вместе с Украиной и Россией в последние годы занимает одно из лидирующих мест по числу евреев, которые переезжают на постоянное место жительство в Израиль.

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Франция планирует в январе собрать делегации десятков стран и международных организаций на конференцию, призванную поспособствовать реанимации палестино-израильского мирного процесса. Израиль уже официально отказался от участия в форуме и призвал Париж отменить его проведение.

"Стоит обратить внимание на "тайминг", на сам момент, когда эта конференция будет проходить. 15-е января – за четыре дня до завершения каденции нынешней американской администрации и в преддверии выборов, которые предстоят нынешнему французскому правительству в апреле будущего года. Это не "мирная конференция", никаких проблем она решить не может, да и не собирается", — сказал Либерман.

"Это самый настоящий трибунал против Государства Израиль. Ее главная цель состоит в нанесении максимального ущерба безопасности Израиля, очернении еврейского государства", — добавил он.

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Израильтяне опасаются, что интернационализация урегулирования обернется для них усилением внешнего давления с навязыванием невыгодных условий мира. Палестинцы, напротив, поддерживают идею конференции. Они говорят об исчерпанности двустороннего формата, жалуются на неравенство переговорных возможностей с израильтянами и выступают за вовлечение в качестве арбитров в мирный процесс максимально широкого круга стран — по образцу механизма решения иранской атомной проблемы.

Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.