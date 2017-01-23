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    Польша за год отказала во въезде почти 23 тысячам украинцев

    (обновлено: )32821
    Причинами отказа называется отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в Польше, нехватка средств для собственного пребывания в Польше или возвращения домой.
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Почти 23 тыс украинцев отказали во въезде в Польшу в минувшем году, сообщает "Укринформ", ссылаясь на письмо Пограничной службы Польши.

    Марчин Домагала
    Marcin Domagała / Twitter
    Меж двух огней. Польша – разменная монета между Западом и Востоком

    "Самую большую группу украинцев, которым отказано во въезде в Польшу, составляют люди, которые не имели при себе документов, подтверждающих цель и условия пребывания в Польше (более 10,2 тыс лиц). В сравнении с 2015 годом, количество отказов по этой причине существенно уменьшилось – более 1,8 тыс", — говорится в сообщении.

    Во второй по количеству лиц группе не было актуальной визы или иного действительного документа на пребывание в Польше, по этой причине отказ получили более 6,3 тыс граждан Украины.

    Более 1,8 тыс украинцев было отказано во въезде в связи с отсутствием достаточных средств для собственного пребывания в Польше или нехваткой средств на возвращений домой.

    В группе лиц, которые попали под обозначение "прочие причины", оказались 4,5 тыс украинцев.

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    Всего в 2016 году отказ со стороны Польши получили 22 864 украинца.

    Напомним, в польском городе Перемышль на "Марше орлят перемышльских и львовских", который проходил 10 декабря, участники возле здания Украинского народного центра скандировали "Смерть украинцам". Посольство Украины в Польше осудило антиукраинские лозунги.

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