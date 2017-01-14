Меж двух огней. Польша – разменная монета между Западом и Востоком

РИА Новости Украина

Размещение войск США и НАТО в Польше завершит российское доминирование в Европе, считает глава Минобороны Польши Антони Мачеревич. "Ялта закончилась. Можно сказать, что … обоснование существования польского государства советским решением, из-за которого еще в течение многих лет после 1989 года мы должны были постоянно размышлять, не наложат ли русские вето против того или иного действия, можем ли мы действительно делать то, что хорошо для народа, — все это закончилось. Российское вето на территории Центральной Европы, в Польше раз и навсегда закончилось", — заявил он в эфире Польского телевидения.

По его словам, избранный президент США Дональд Трамп и номинированные на высокие должности американские политики знают Россию и "знают, что она является угрозой", поэтому изменения отношения к РФ в ближайшее время ожидать не стоит. Однако бывший посол Польши в США Ришард Шнепф высказал мнение, что Польша может стать частью торга между США и РФ, оговорив при этом, что он думает, что американцы ценят своих союзников.

Станет ли Польша предметом торга?

Ситуацию Sputnik Polska комментирует польский политолог, председатель Европейского Центра геополитических исследований, Марчин Домагала (Marcin Domagała).

Военные США уже находятся в Польше. Этот факт воспринимается по-разному в Европе. Министр обороны Польши Антони Мачеревич считает, что этот факт положит конец "русскому господству" в Европе, что "Ялта закончилась". В то время как Москва устами пресс-секретаря президента РФ заявила, что рассматривает факт увеличения военного присутствия США вблизи российских границ как угрозу безопасности России. Какими могут быть геополитические последствия при таком различии в подходах?

— Сейчас отчетливо видно усиление напряженности между Западом и Российской Федерацией. Стоит обратить внимание на то, как выглядит этот процесс. К счастью, в Польше оказалась только одна бригада солдат численностью около тысячи. Это незначительная сила. В большей степени здесь обозначена символика американского присутствия. Но в данном случае мы имеем дело с тем, что в науке о войнах, полемологии, называется "спиралью напряженности". Эта модель заключается в том, что одна сторона делает шаг, который другой стороной воспринимается как враждебный. Тогда другая сторона начинает предпринимать ответные шаги, которые первой стороной также рассматриваются как недружественные шаги. Таким образом, раскручивается спираль вооружений. И здесь мы имеем дело с чем-то подобным.

Польша в течение многих лет проводит антироссийскую политику, и теперь на ее территории будут размещены иностранные войска. Причем войска американские. Я не знаю, каким может быть ответ российской стороны. Я надеюсь, что он не будет особенно сильным. Я надеюсь, что если уж русским придется принимать какие-то меры, то они будут незначительными, и, прежде всего, адекватными ситуации. После чего, наверняка, последует ответ польской стороны.

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К сожалению, в Польше уже в течение некоторого времени поговаривают о необходимости размещения в стране ядерного оружия. Но к счастью, это не официальные заявления. Надеюсь, что до этого не дойдет, и что удастся предотвратить усиление напряженности. Но ситуацию нельзя недооценивать. Варшава в высшей степени абсурдно определяет угрозы и совершенно некомпетентным образом воспринимает Российскую Федерацию. Это очень большая проблема. Источником такой политики является не реальная оценка угрозы, а лишь разного рода исторические аллюзии. И взгляд на Россию с точки зрения того, что произошло во время и после Второй мировой войны. Теперь перед миром стоят совершенно другие проблемы.

Эскалация напряженности создает совершенно ненужные конфликты, и что самое худшее — в Центральной Европе, отвлекая внимание от реальных угроз в мире. Возникает вопрос: а в чьих интересах все это? Увеличение напряженности, особенно в Центральной Европе, всегда было на руку США. Они являются одним из основных бенефициаров. Если мы говорим в глобальном плане, кому еще это выгодно, то те разногласия, которые происходят между Россией и Западом, выгодны, в частности, Китаю, который извлекает выгоду из этого конфликта. Если западные страны не опомнятся, а в данный момент Варшава является лишь пешкой в этой игре, то в скором времени они заплатят за это. К сожалению, большинство решений не зависит от Варшавы, а те, которые и зависят – это только нагнетание необоснованных фобий.

В интервью польскому телевидению TVN24 бывший посол Польши в США Рышард Шнепф сказал, что тот пессимистичный сценарий, согласно которому Польше придется заплатить за хорошие отношения между Вашингтоном и Москвой, может и не будет разыгран. Польша, по мнению этого опытного дипломата, может стать лишь разменной монетой.

— Это, к сожалению, правда, что Польша не только в этом случае, но зачастую становится разменной монетой. Польских политиков очень легко спровоцировать. Лишь немногие из них мыслят реальными категориями. К сожалению, многие политики мыслят идеалистически. Это самая большая проблема. Польше также не везет с министрами иностранных дел, подавляющее большинство которых, к сожалению, мыслят лишь с точки зрения идеологической, вместо того, чтобы реалистично оценивать свою собственную позицию и позицию Польши на международной арене. Последствиями этого и является постоянное ненужное напряжение в Центральной Европе, хотя отношения, особенно с Россией и многими другими странами, могут быть выстроены совершенно нормально, разумно и выгодно для обеих сторон.