Эксперт: в Польше усиливается "ястребиное" лобби

РИА Новости Украина

Действительно ли Польша едва ли не в едином порыве радовалась появлению американских солдат? Об этом в интервью Sputnik Polska рассказал пресс-секретарь ректора Варшавского Политехнического института Януш Недзведски.

На польской земле громко поприветствовали "самую лучшую, самую сильную и прекрасную армию в мире" (слова премьер-министр Польши Беаты Шидло). Правда, бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк (Tomasz Siemoniak) считает, что встреча была обставлена уж слишком пышно, а в ходе выступлений Шидло и Мачеревича (министр обороны Польши – прим.ред.) были слышны ропот и свист. Потому ли что армия "самая лучшая и прекрасная" или потому что она на польской земле?

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– То, как приветствовали американских солдат, можно счесть за проявление вассалитета или комплексов польских политических элит. Да, да, тех, что под знаком ПиС (Право и справедливость – правящая партия в Польше, прим.ред.).

На мой взгляд, это от подсознательного чувства, что не все общество разделяет принятое решение. Согласно опросу IBRIS, проведенного по заказу Радио Zet в начале января этого года, далеко не все поляки рады прибытию американских солдат. Более 36% считает, их присутствие вовсе не укрепляет безопасность Польши, а, наоборот, расшатывает ее.

Так что все это – это своего рода магические заклинания, дабы убедить поляков, что дела обстоят лучше, чем в действительности.

Новая реальность подтолкнула отдельных публицистов к созданию сценариев в стиле science fiction. Редактор Анджей Талага опубликовал один такой сценарий на страницах газеты Rzeczpospolita, озаглавив его "Польше нужны партизаны". По его словам конфликт с Россией неизбежен. Но так как американцы не предусматривают участия своих подразделений в боях на востоке Польше в первой фазе конфликта, они вмешаются в дело уже на западе Польши. Талага делится и иными деталями будущих сражений, аргументируя необходимостьюведения партизанской войны в тылу врага. Фельетон же заканчивается словами "Слава США за то, что прислали бригаду". В каком соотношении в этом сценарии находятся реальность и паранойя, если вспомнить, что автор — консультант фирм, занимающихся вооружениями?

– К сожалению, в последнее время в Польше усиливается "ястребиное" лобби. Это люди, которые, с одной стороны, живут нездоровым преклонением перед военной мощью и боевыми действиями, а с другой – отмечены буквально зоологической русофобией. Это сочетание способствует формированию видения конфликта, который, по их мнению, обязательно должен возникнуть, раньше или позже. При этом четкого ответа – "а почему"? – так и не дается. Ведь у Польши нет никаких противоречащих интересов или неразрешенных конфликтов прошлого, а существующие в значительно мере носят характер символический. Это памятники или те или иные жесты на тему Катыни или Смоленска. Их нельзя назвать реальными политическими конфликтами, которые могут стать причиной начала войны. Что, впрочем, не отменяет тот факт, что в людях, жаждущих такого конфликта, недостатка нет.

На мой взгляд, ситуация напоминает США. Я имею в виду крайне нездоровый процесс формирования общности или национального единства.

В Москве прибытие американских военных в Польшу восприняли со всей серьезностью. Это угроза для безопасности России – констатировали на официальном уровне. Какие могут быть последствия этого? РИА Новости Украина Евгений Котенко Золотарев: конфликт в Донбассе заморозят, как и вступление Украины в ЕС и НАТО

– За любым усилением военного потенциала НАТО следует симметричный ответ со стороны России. Не будем скрывать, ведь здесь не идет речь об обеспечении безопасности восточных границ Европейского Союза, или восточного фланга НАТО, как бы его ни называть.

В действительности это очередное перемещение военного оборудования в направлении российских границ. Мы можем ожидать, что в Калининграде будут усилены военные силы. Однако, по-моему, что должно особенно огорчить поляков, Россия будет еще в большей степени и еще более радикальным образом заинтересована в разрешении конфликта на Украине в свою пользу, чем это могло бы быть, если бы этих американских войск здесь не было.

Я сомневаюсь, что Владимир Путин позволит американцам разместить своих военных у самых границ России и одновременно втянуть Украину в сферу своего влияния.