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    Общество

    На границе с Польшей стоят более 800 авто

    (обновлено: )36911
    Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 8.00 23.01.17 г. Республика Польша: "Рава-Русская" — 100, "Ягодин авто" — 120, "Краковец" — 300 (дополнительно — 100), "Угринов" — 60, "Устилуг" — 50, "Смильница" — 15, "Шегини" — 90.
    Ситуация на украинско-польской границе
    worldcam.live

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В очередях перед пунктами пропуска на границе Украины с Польшей по состоянию на утро понедельника, 23 января, стоят 835 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

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    "Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 8.00 23.01.17 г. Республика Польша: "Рава-Русская" — 100, "Ягодин авто" — 120,  "Краковец" — 300 (дополнительно — 100), "Угринов" — 60, "Устилуг" — 50, "Смильница" — 15, "Шегини" — 90", — говорится в сообщении.

    Напомним, доля украинцев, которые намерены поехать работать за пределы страны, составляет 40%, свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг". Среди тех, кто высказали желание работать за пределами Украины, только четверть оценили свои шансы на работу за границей как значительные, еще половина — как незначительные, 12% считают, что у них вообще нет шансов.

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