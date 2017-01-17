Крупнейшая оппозиционная организация Польши требует отставки своего главы

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Правление крупнейшей в Польше оппозиционной организации Комитет охраны демократии (KOD), который является организатором подавляющего большинства массовых акций протеста в стране, призвало своего руководителя Матеуша Киевского покинуть свой пост в связи с финансовым скандалом.

Ранее польские СМИ опубликовали счета KOD, из которых следует, что деньги, собранные у сторонников организации на ее нужды, были потрачены на услуги фирмы, принадлежащей Киевскому и его супруге. По мнению журналистов и экспертов, указанные в счетах суммы не соответствуют стоимости тех услуг, за которые они якобы были выплачены. Сам Киевский заявлял, что публикация этих счетов и обсуждения трат KOD связаны с предстоящими выборами руководства Комитета и спровоцированы "кем-то из организации".

Во вторник состоялось заседание правления KOD, в ходе которого в числе прочего обсуждались финансовые нарушения при расчетах между Комитетом и фирмой Киевского. В ходе заседания было принято постановление, в котором зафиксировано "отсутствие доверия к Киевскому" и призыв "немедленно уйти с поста председателя правления", передает агентство PAP. Также было принято решение провести бухгалтерскую проверку.

По завершении заседания Киевский отказался комментировать данный вопрос, при этом отметив, что не ушел в отставку.