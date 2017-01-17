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    В мире

    Крупнейшая оппозиционная организация Польши требует отставки своего главы

    (обновлено: )17
    Комитет охраны демократии (KOD), по данным СМИ, потратил средства, собранные у сторонников, на услуги фирмы, принадлежащей руководителю организации Матеушу Киевскому и его супруге.
    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Правление крупнейшей в Польше оппозиционной организации Комитет охраны демократии (KOD), который является организатором подавляющего большинства массовых акций протеста в стране, призвало своего руководителя Матеуша Киевского покинуть свой пост в связи с финансовым скандалом.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
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    Ранее польские СМИ опубликовали счета KOD, из которых следует, что деньги, собранные у сторонников организации на ее нужды, были потрачены на услуги фирмы, принадлежащей Киевскому и его супруге. По мнению журналистов и экспертов, указанные в счетах суммы не соответствуют стоимости тех услуг, за которые они якобы были выплачены. Сам Киевский заявлял, что публикация этих счетов и обсуждения трат KOD связаны с предстоящими выборами руководства Комитета и спровоцированы "кем-то из организации".

    Во вторник состоялось заседание правления KOD, в ходе которого в числе прочего обсуждались финансовые нарушения при расчетах между Комитетом и фирмой Киевского. В ходе заседания было принято постановление, в котором зафиксировано "отсутствие доверия к Киевскому" и призыв "немедленно уйти с поста председателя правления", передает агентство PAP. Также было принято решение провести бухгалтерскую проверку.

    По завершении заседания Киевский отказался комментировать данный вопрос, при этом отметив, что не ушел в отставку.

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