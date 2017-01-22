В Польшу прибыли высокоточные крылатые ракеты США

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. На авиабазу тактического значения Кшесины в Познани прибыли первые американские высокоточные крылатые ракеты Jassm Extended Range класса "воздух-поверхность", сообщил вице-министр обороны Польши Бартош Ковнацкий, передает "Радио Польши".

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"Министерство национальной обороны страны подписало договор на покупку современных американских ракет типа JASSM и JASSM-ER, которые могут совершать маневры на расстояние до 1000 километров и поражать цели на земле. Ракетами будут оснащаться истребители F-16, которые находятся на базах в Познани и городе Ласке недалеко от Лодзи", — говорится в сообщении.

Как заявил Госдепартамент США, эта сделка "укрепит безопасность важного союзника США в НАТО."

Ранее глава Минобороны страны Антони Мачеревич заявил, что размещение войск США и НАТО в Польше завершит российское доминирование в Европе.