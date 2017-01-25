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    Избиение украинских студентов в Польше: комментарий генконсула в Люблине

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    Украина-Польша: патриотизм и раздор (46)

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    В польском городе Ряшев группа молодых людей избила троих студентов из Украины, которые учатся в местном вузе, заявил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.
    112 Украина/Youtube

    Студентов избили местные жители после разговора о государственной принадлежности Львова: 21 января, когда украинцы возвращались в общежитие, по дороге к ним подошли пятеро молодых людей, спросили, откуда они и кому принадлежит Львов — Украине или Польше.

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    После непродолжительной дискуссии поляки назвали украинцев "бандеровцами" и избили их. Студенты получили не опасные для жизни и здоровья травмы. На данный момент нападавшие задержаны и признали свою вину.

    Дело передано в окружную прокуратуру Ряшева. Злоумышленникам объявлено подозрение в избиении на национальной почве. Им грозит до 5 лет заключения, сообщает "112 Украина".

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