Украинский консул в Польше изучает ситуацию по нападению на студентов

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Консул Украины в Польше изучает ситуацию с нападением в Жешуве на украинских студентов, сообщил руководитель консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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Накануне СМИ со ссылкой на польскую полицию сообщили, что в польском городе Жешув избили группу студентов из Украины, обучающихся в местном вузе.

"Нашим консулом изучается этот вопрос. Сейчас я не могу вам сказать о результатах, но консул владеет этой темой, вопрос проверяется и при получении первого информирования о мотивах, основаниях, обстоятельствах вы будете проинформированы", — цитирует слова Кирилича агентство "УНН".