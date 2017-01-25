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    Украинский консул в Польше изучает ситуацию по нападению на студентов

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    Руководитель консульской службы МИД Украины Василий Кирилич отметил, что как только будет получена информация о мотивах, основаниях и обстоятельствах нападения, общественность будет проинформирована.
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Консул Украины в Польше изучает ситуацию с нападением в Жешуве на украинских студентов, сообщил руководитель консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

    Смотрите также: Избиение украинских студентов в Польше: комментарий генконсула в Люблине

    Накануне СМИ со ссылкой на польскую полицию сообщили, что в польском городе Жешув избили группу студентов из Украины, обучающихся в местном вузе.

    "Нашим консулом изучается этот вопрос. Сейчас я не могу вам сказать о результатах, но консул владеет этой темой, вопрос проверяется и при получении первого информирования о мотивах, основаниях, обстоятельствах вы будете проинформированы", — цитирует слова Кирилича агентство "УНН".

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