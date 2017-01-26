Посол Украины вызван в МИД Польши

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Посол Украины в Польше Андрей Дещица вызван в МИД страны в связи с осквернением польского кладбища под Киевом, сообщает радиостанция Zet.

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"Посол Украины вызван на разговор в МИД. Речь идет о разрушении польского кладбища в Быковне в Украине", — сообщает радиостанция.

Ранее стало известно, что вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Как отмечается, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА". Также неизвестные попытались разрушить вход на польскую часть кладбища. Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с актом вандализма.