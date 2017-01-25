Пекло об осквернении польского кладбища: это приобретает серийный характер

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Посольство Польши в Украине направило в МИД ноту в связи с актом вандализма на польском военном кладбище в Быковне под Киевом, передает агентство PAP.

Ранее польское агентство PAP со ссылкой на директора комплекса Богдана Билашивского сообщило, что вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Как отмечается, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА". Также неизвестные попытались разрушить вход на польскую часть кладбища. Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с актом вандализма.

Смотрите также: Избиение украинских студентов в Польше: комментарий генконсула в Люблине

"Мы направили украинской стороне дипломатическую ноту. На месте работает следственная группа, ждем результатов", — заявил посол Польши в Киеве Ян Пекло.

Он также напомнил о недавнем инциденте в Львовской области, где был взорван памятник полякам, которые были убиты в Гуте Пеняцкой в 1944 году.

"Видно, что это приобретает серийный характер. Инцидент в Быковне крайне отвратителен, поскольку в месте памяти, а именно на этих могилах, появились вульгарные слова. Мы постоянно следим за действиями украинских властей в этом деле", — добавил посол.

Читайте также: Время раздавать камни. Украина между нацизмом и патриотизмом

Польское военное кладбище в Быковне (поселок в черте Киева) было создано в 2011-2012 годах. В братских могилах здесь захоронены почти 3 500 польских граждан — жертв Катынского расстрела, убитых в 1940 году.

Ранее сообщалось, что в польском городе Жешув избили украинских студентов.