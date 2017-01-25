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    Пекло об осквернении польского кладбища: это приобретает серийный характер

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    Украина-Польша: патриотизм и раздор (49)

    (обновлено: )65962
    Посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что в МИД Украины уже направлена дипломатическая нота по факту осквернения могил на польском военном кладбище в Быковне. Он также добавил, что "на месте работает следственная группа".
    Ян Пекло
    Facebook Яна Пекло

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Посольство Польши в Украине направило в МИД ноту в связи с актом вандализма на польском военном кладбище в Быковне под Киевом, передает агентство PAP.

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    Ранее польское агентство PAP со ссылкой на директора комплекса Богдана Билашивского сообщило, что вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Как отмечается, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА". Также неизвестные попытались разрушить вход на польскую часть кладбища. Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с актом вандализма.

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    "Мы направили украинской стороне дипломатическую ноту. На месте работает следственная группа, ждем результатов", — заявил посол Польши в Киеве Ян Пекло.

    Он также напомнил о недавнем инциденте в Львовской области, где был взорван памятник полякам, которые были убиты в Гуте Пеняцкой в 1944 году.

    "Видно, что это приобретает серийный характер. Инцидент в Быковне крайне отвратителен, поскольку в месте памяти, а именно на этих могилах, появились вульгарные слова. Мы постоянно следим за действиями украинских властей в этом деле", — добавил посол.

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    Польское военное кладбище в Быковне (поселок в черте Киева) было создано в 2011-2012 годах. В братских могилах здесь захоронены почти 3 500 польских граждан — жертв Катынского расстрела, убитых в 1940 году.

    Ранее сообщалось, что в польском городе Жешув избили украинских студентов.

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