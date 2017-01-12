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Убийцу российского посла в Турции похоронят на безымянном кладбище

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Убийство российского посла в Турции (76)

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На данный момент решаются процедурные вопросы в связи с похоронами, так как родственники молодого человека отказались забирать из морга его тело. Захоронение проведет местный муниципалитет.
Убийство российского посла в Анкаре
Haaretz.com, twitter

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Убийцу российского посла в Турции Андрея Карлова Мевлюта Мерт Алтынташа похоронят на безымянном кладбище, передает агентство Anadolu в четверг.

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Ранее об отказе семьи забрать тело Алтынташа заявила его сестра. В соответствии с турецким законодательством, родные могли забрать тело Алтынташа в течение 15 дней, тогда как оно находится в морге уже 24 дня.

По информации источников агентства, в настоящее время решаются процедурные вопросы в связи с похоронами. После их завершения тело террориста будет передано представителям местного муниципалитета для захоронения на безымянном кладбище.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

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