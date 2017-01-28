Павлив: блокада Донбасса - театральная постановка "Самопомичи"

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Накануне активисты, среди которых — ветераны АТО и народные депутаты, устроили блокаду Донбасса. Они заблокировали железнодорожный переезд Луганск-Попасная и требуют прекратить поставлять контрабанду с оккупированных территорий на территорию Украины. В СБУ заявили, что заниматься проблемой перемещения товаров с неподконтрольной территории должна ГФС, а против участников блокирования открыли уголовное дело.

На вопрос, какова цель блокирования Донбасса, в эфире радиостанции "Голос Столицы" ответил политический эксперт Михаил Павлив.

"Как оно есть на самом деле? Для этого есть правоохранительные органы. Юрий Витальевич (Луценко) высказался, что если есть нарушение закона — а оно есть, то нужно просто брать и решать проблему. Я сомневаюсь, что блокада скажется на росте эффективности борьбы с контрабандой. По моему мнению, это чистая пиар-театральщина, причем конкретно "Самопомичи", самой отвязной фракции украинского парламента… Они там еще покуражатся, вне всякого сомнения. Для них идеальный сценарий — чтобы их силой начали убирать оттуда", — высказал мнение Павлив.

В среду бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной ВСУ территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики. Прокуратура Луганской области Украины возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.