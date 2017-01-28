наверх
28.01.201719:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Торговую блокаду Донбасса расширят - организаторы

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (192)

    (обновлено: )50208
    Согласно информации соорганизатора блокады железной дороги в Луганской области, прибывают люди из разных областей. Первыми приехали люди из Волыни, также ожидается пополнение из Запорожья и Киевской области.
    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Фото со страницы shtab.blokady в Facebook

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Торговую блокаду Донбасса планируют расширить. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский.

    Ростислав Кравец
    newsradio.com.ua
    Блокада Донбасса похожа на бизнес-разборки патриотов - Кравец

    Читайте также: Убей в себе русского, или Об украинских титрах для "Вишневого сада"

    "На заблокированной ветке стоит тепловоз с вагонами. Там стоит наша палатка. Около 20 человек, которые сменяются через каждые 8 часов. Сейчас подтягиваются люди из других областей. Первыми приехали ребята из Волыни. Сейчас подтягиваются ребята из Запорожья, ребята из Киевской области. Мы будем эту блокаду расширять", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что ветераны АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области Украины возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Донбасс: блокада и пиар
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Марчин Халась
    Украина-Польша: патриотизм и раздор