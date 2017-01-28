Торговую блокаду Донбасса расширят - организаторы

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Торговую блокаду Донбасса планируют расширить. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский.

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"На заблокированной ветке стоит тепловоз с вагонами. Там стоит наша палатка. Около 20 человек, которые сменяются через каждые 8 часов. Сейчас подтягиваются люди из других областей. Первыми приехали ребята из Волыни. Сейчас подтягиваются ребята из Запорожья, ребята из Киевской области. Мы будем эту блокаду расширять", — сказал он.

Ранее сообщалось, что ветераны АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области Украины возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.