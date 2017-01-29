Восьмерка супердержав мира 2017 года по версии The American Interest

Владимир Матвеев

По сообщению The American Interest, США, Китай и Япония занимают первое, второе и третье места в этом списке. Россия, Германия и Индия занимают четвертую, пятую и шестую позиции. После этих стран Иран находится на седьмой позиции, а Израиль – на восьмой.

Издание, которое возглавляет известный неоконсервативный философ Фрэнсис Фукуяма (известный несбывшимся предсказанием о конце истории после крушения коммунистической идеологии), занимается вопросами внешней политики, глобальной экономики и военных стратегий.

1. США

Согласно изданию, первое место занимают США, которые "остаются самой мощной страной на земле" с "динамичной экономикой и военным превосходством", несмотря на неудачи внешней политики Обамы, подорвавшее доверие к США во всем мире. Fracking стал для США большим активом.

2. Китай

Как отмечает издание, Китай укрепил свой статус второй по величине силы в мире. Перед лицом американской непоследовательности, Пекин проецируются влияние на юге, Южно-китайском море, и Восточно-Китайское море. Выход США из Транстихоокеанского партнерства, предоставит Китаю новые возможности и повестку в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Китайское руководство чаще всего, осуществляло увеличение государственного вмешательства в экономику. Эти признаки не предполагают уверенность в устойчивости экономической модели Китая. В Китае массовый отток капитала, пенсионные дефициты, утечка мозгов, и турбулентный рынок облигаций.

Новый год встречает Китай в улучшенном положении, но и сомнительном, так как ее экономическая модель колеблется.

2. Япония

Согласно изданию, Японию недооценивали мировой державой, чье влияние неуклонно растет на протяжении последних нескольких лет. 2016 показал, что эта тенденция продолжится, благодаря дипломатии премьер-министра Синдзо Абэ и широко распространенное беспокойство по активности Китая, которые вынудили многих своих соседей к более тесному сотрудничеству с Токио.

В 2016 году Япония продолжает находиться на переднем крае противостояния Китая. В Восточно-Китайском море Япония увеличила свою сдерживающую позицию и объявила о планах по развертыванию тактической баллистической ПРО. Токио также занял твердую позицию по поводу спора Южно-Китайского моря.

Япония подписала знаковую гражданскую ядерную сделку с Индией и продолжила закладывать основу для перспективного партнерства с Нью-Дели.

На экономическом фронте, 2016 год для Японии был менее успешным. Экономический рост по-прежнему вялой на протяжении большей части 2016 года, несмотря на лучшую, чем ожидалось в третьем квартале. Распад Транс-Тихоокеанского партнерства стал еще одним шагом назад, нанося удар по экономической стратегии Японии. Тем не менее, Япония остается третьим в мире по величине экономикой.

4. Россия

Россия поднялась в рейтинге в этом году. Президент РФ Путин набрал как тактические и символические победы в Сирии, позволяя Асаду вернуть себе Алеппо в то время как США казались непоследовательны и унижены в этом процессе.

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Дружественные РФ лидеры были избраны в Грузии, Эстонии и Молдавии, в то время как ЕС был ослаблен от потрясений Brexit, миграционного кризиса, от евроскептиков и популистских мятежей по всему континенту.

Фортуна Путина сделал еще один подъем в ноябре, когда Соединенные Штаты избрали Дональда Трампа, который последовательно обещал продолжать дружественные отношения с Москвой.

5. Германия

В 2016 году Россия опередила ФРГ в рейтинге.

Как мы уже писали в минувшем году, Германия заперта в долгосрочной борьбе с Россией за будущее направление Европы. Россия хочет участвовать в европейском процессе принятия решений о защите, о торговле, о миграции и о Ближнем Востоке. РФ хочет наложить вето на расширение НАТО и ЕС.

Прошли выступление против текущей версии европейского проекта в таких странах, как Франция, Италия и Нидерланды-все из шести оригинальных членов-учредителей ЕС. Это был продолжающийся рост к власти в таких странах, как Польша и Венгрия.

Шок и кризис от мигрантов из Сирии и Северной Африки, стекающихся в Европу из-за непродуманной политики канцлера ФРГ Англы Меркель, которая ослабила ее авторитет в стране и за рубежом. К концу 2016 года Европа была менее единой и сильной, чем ранее.

С избранием Дональда Трампа президентом США, перспективы Европы могут быть затемнены еще больше.

6. Индия

Индия является крупнейшей демократической страной в мире, где проживает второй по величине английский русскоязычного населения в мире и может похвастаться диверсифицированной и быстро растущей экономикой. Согласно изданию, на геополитическом фронте, Индия имеет много поклонников: Китай, Япония и Соединенные Штаты все стремятся включить Индию в предпочитаемой азиатской архитектуры безопасности.

Под руководством Нарендра Моди, Индия ловко направляет свой путь среди этих держав, стремясь реализовать свой потенциал с модернизацией экономических реформ.

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Моди изучил новое военно — морское сотрудничество как с Соединенными Штатами и Японией, а также подписал ряд военных контрактов с Россией, Францией и Израилем.

7. Иран

В этом отчете Иран упоминается как одна из восьми великих держав мира, объясняя это тем, что с начала нового года Иран последовательно опережает Саудовскую Аравию. За последние 12 лет Тегеран регулярно опережал Эр-Рияд. Упоминается влияние Ирана среди региональных стран, а далее говорится о том, что ядерное соглашение Ирана с группой "5+1" и соглашения Тегерана с авиакомпаниями "Боинг" и "Аэробус" передал послание всему миру о том, что путь к торговле с Ираном открыт. Добыча нефти этой страны уже вернулась на уровень до введения санкций.

8. Израиль

Израиль является поднимающейся державой с растущим влиянием на мировые дела. Государство продолжает развивать свою дипломатическую, экономическую и военную мощь и находится в центре региональной политики.

Одной из козырных карт страны, без которой Израиль, возможно, не попал бы в престижный список, они называют обнаружение природного газа, который дает Израилю энергетическую самодостаточность и может превратить его в мирового экспортера. Хорошим и близким рынком для израильского газа авторы считают Турцию, которая хотела бы также ослабить зависимость от России.

В числе достижений названы кибербезопасность, военные и продвинутые сельскохозяйственные технологии. Перемены в балансе сил на Ближнем Востоке, которые превратили Израиль во влиятельного игрока. Отмечается, что Сирия, один из врагов Израиля, перестает существовать. Если взглянуть на произошедшее с точки зрения реальной политики, она усилила роль Израиля как региональной сверхдержавы.

Сотрудничество с Египтом также никогда не было таким тесным, как сегодня. Издание отмечает прорыв Израиля на дипломатической арене: улучшение отношений с Турцией, Россией, Индией и африканскими странами.