ВСУ обвинили ополченцев в 55 обстрелах в Донбассе за сутки

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. ВСУ заявили о 55 обстрелах своих позиций со стороны ополченцев в Донбассе за прошедшие сутки, один военнослужащий получил ранения.

"За минувшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Один наш военный ранен", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции, опубликованном в воскресенье на странице в Facebook.

Как заявили силовики, на мариупольском направлении обстрелам подверглись Широкино, Талаковка, Лебединское, Водяное, Красногоровка, Новотроицкое, Марьинка и Гнутово. На донецком направлении обстреливались Авдеевка, Каменка, Зайцево и Луганское, на луганском направлении — Крымское, Троицкое и Новозвановка.

По сообщению пресс-центра, ополченцы применили минометы различных калибров, гранатометы, стрелковое оружие, БТР.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.